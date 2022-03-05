"الأمير محمد بن سلمان" أول مدينة غير ربحية في العالم.. تفاصيل

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، اليوم السبت، تفاصيل إنشاء أوسع مدينة غير ربحية، مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وهي الأولى من نوعها في العالم.

ويقع المشروع على أرض تقدر مساحتها بحوالي 3.4 كيلو متر مربع، خصصها ولي العهد لتنفيذ المشروع، ضمن دعمه وتمويله للمؤسسة من ماله الخاص منذ تأسيسها حتى اليوم.

وتقدر المساحات المكتبية في المدينة بأكثر من 306 ألف متر مربع، ويتوقع أن يعمل بها 20 ألف موظف، وخُصص حوالي 99 ألف متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوق والترفيه والمطاعم، لخدمة سكان وزوار المدينة.

وسيتضمن المخطط العام للمدينة، مواقع توفر الخدمات السكنية بما يزيد عن 500 فيلا وتاون هاوس، وحوالي 6 آلاف شقة سكنية بمساحات مختلفة، ويتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة حوالي 18 ألف نسمة.

ويجسد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، وصممت لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، مع تخصيص 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة.