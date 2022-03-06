عباس الشناوي : زيادة في إنتاج القمح واتباع نظم ري حديثة.. فيديو

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مصر كانت تنتج من محصول القمح 23 الف طن ولكن الأن بعد استخدام الأصناف المزروعة الجديدة من القمح واستخدام التوصيات الفنية واتباع نظم الري الحديثة تم زيادة إنتاجية القمح إلي 45 الف طن .

واضاف عباس الشناوي خلال لقائه في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ،إن هذا الموسم قمنا بزراعة 40 الف فدان من تقاوي الإقصار التي تساعد في زيادة الإنتاجية وتصل إلي 1.5 أو 2 أردب زيادة للفدان الواحد وهذا بسبب استخدام التقاوي المنتقاة "الإقصار " .

وتابع : إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية زراعية من أجل مواكبة الزيادة السكانية ، مؤكدا أن جميع الأحداث الجارية في العالم ومنها كورونا والنزاعات له تأثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.