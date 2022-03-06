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نقابة السياحيين تكشف تفاصيل مبادرة "مصر التي نتمناها سياحيا"

صدى البلد

قال فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، إن نقابة السياحيين تقدم مبادرة جميلة جدا وهي مبادرة "مصر التي نتمناها سياحيا" للوطن العربي والعالم كله، مشيرا إلى أن مصر التي نتمناها سياحيا مبادرة وطنية لكل المصريين، خاصة وأن مصر بها الكثير من المعالم الأثرية والسياحية التي أبهرت العالم وأوروبا.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع  قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية بها حضارة قديمة تعمل على تقريب الشعوب من بعضها البعض ، مشيرا إلى أن مبادرة "مصر التي نتمناها سياحيا" تتقارب مع السياحة البينية التى تتحدث عن التقارب بين الشعوب والتبادل الثقافي والحضاري والترويج الاستراتيجي في السياحة العالمية والمنافسة العالمية لمصر.

 السياحة

وأوضح أمين عام نقابة السياحيين، أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سيطرت حالة من الهلع على الأسواق العالمية بعد أن شهدت قفزات سعرية في الطاقة والحبوب وغيرها من سلع مما ينتج عنه أن العالم على أعتاب أزمة جديدة في الوقت الذي لم يتخلص فيه من تداعيات أزمة كورونا مما أحدث تراجعا في السياحة عالميا.

وتابع: "نستطيع تنويع أسواق الوفود السياحية لتعويض هذا التراجع وتقليل الخسائر الممكنة الناتجة عن هذه الأزمة والتي في اعتقادي أنها لن تطول جراء الضغوط الدولية التي ستتم خلال الفترة المقبلة لأن استمرار هذه الحرب لمدة أطول سينعكس سلبا على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والذي لا يزال هشا منذ أزمة فيروس كورونا بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط ومن ثم على تكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم مما يزيد من أعباء مستويات المعيشة علي مواطني العالم أجمع.

نقابة السياحيين مصر المنافسة العالمية السياحة

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