10 أهداف.. محمد شريف يتصدر لاعبي الأهلي الأكثر تسجيلا وصناعة هذا الموسم

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، علي نظيره المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية المارد الأحمر محمد شريف هدفين وعمرو السولية هدفا، فيما سجل النيجيري ايدجوماريحو الهدف الأول وأضاف السماني سعد الدين ثاني أهداف المريخ السوداني فى شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وسجل محمد شريف، هدفين فى شباك الفريق السوداني ليدخل ضمن قائمة لاعبي الأهلى الأكثر تهديفا وصناعة خلال الموسم الجارى فى كل المسابقات.



وتصدر محمد شريف القائمة برصيد 6 أهداف و4 أسيست

وحل التونسي على معلول فى المركز الثانى في القائمة برصيد 5 أهداف و5 أسيست

وجاء محمد مجدى أفشة فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف و5 أسيست

بينما يأتي الجنوب أفريقي بيرسى تاو فى المركز الرابع برصيد 5 أهداف و2 أسيست

بينما تذيل حسين الشحات القائمة بواقع 3 أهداف و4 أسيست

يذكر أن محمد شريف سجل الهدف الأول عن طريق مراوغة وتسديدة رائعة، بعد تمريرة بالمقاس من برسي تاوي من خلف المدافعين ليسكنها شريف الشباك في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

سيطر الأهلي المباراة بعد تسجيل هدف مبكر، واصبح الاستحواذ من ناحية الإهلي فقط، ولم يصل المريخ السوداني على مرمى محمد الشناوي طوال 15 دقيقة.

سقط محمد شريف داخل منطقة جزاء المريخ السوداني بعد اشتراك أحد لاعبي المنافس معه ولكن لم يحتسبها حكم اللقاء خطأ، ليحرم الأهلي من فرصة هدف ثاني.

حاول الأهلي زيادة الأهداف عن طريق شن هجوم على المريخ السوداني، ولكن لم يحالفه الحظ في أي كرة تم تنظيمها على شباك الفريق السوداني.

وفي الدقيقة 30 من عمر المباراة، صنع هجوم الأهلي كرة رائعة عن طريق عدة تمريرات انتهت بتسديدة أفشة التي تمكن الحارس السوداني من التقاطها دون خطورة.

راوغ احمد عبد القادر لاعب الاهلي دفاع المريخ في الدقيقة 34 من عمر المباراة حتى وصل لمنطقة الجزاء ومرر كرة رائعة لمحمد شريف الذي اسكنها الشباك وأعلن عن هدف ثان للأهلي.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة قلص المريخ السوداني الفارق وسجل هدف أول عن طريقة توغل بين دفاعات الأهلي ورغم خروج الشناوي ومحاولة قطع الكرة ولكن استطاع لاعبي المريخ الوصول للمرمى وتسجيل الهدف.

وفي شوط المباراة الثاني هاجم الأهلي بقوة مضاعفة لتسجيل هدف الاطمئنان، ولكن لم يتمكن من ذلك حتى الدقيقة 60.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خروج أحمد عبد القادر ونزول حسين الشحات، خروج برسي تاو ونزول طاهر محمد طاهر.

تعادل المريخ السوداني الفارق امام منافسه الأهلي بتسجيل هدف ثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

صنع السولية وأفشة لاعبا الأهلي الهدف الثالث من تمريرتان من أفشة للسولية الذي اتجه نحو المرمى وأسكن الكرة الشباك بمساعدة قدم مدافع المريخ في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 4 ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المريخ المتساوي معه في النقاط.