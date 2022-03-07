جديد وغير تقليدي .. طريقة عمل شاورما بالرقاق

شاورما بالرقاق من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ أيضا.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شاورما بالرقاق بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير شاورما بالرقاق

صدور دجاج شرائح

زبادي

طماطم

بصل

ثوم

فلفل أخضر رومي

كاتشاب

عصير ليمون

خل

زيت

بهارات

ملح

فلفل أسود

رقاق طري

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

مايونيز

بطاطس محمرة للتقديم

طريقة تحضير شاورما بالرقاق



- تخلط قطع الدجاج مع الخل أو عصير الليمون والتوابل والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم

- يمكن أن يغطى الخليط ويترك فى الثلاجة ليتبل

- يشوح الخليط في الزيت على النار

- يضاف الفلفل الرومي والطماطم والبصل

- تفرد على الخبز مع خليط المايونيز والجبن

- يطبق الخبز على الحشو وتوضع الساندوتشات على الجريل

- تقدم الشاروما مع البطاطس