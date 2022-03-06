عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية يشن حملات مكثفة على المخابز لرصد المخالفات

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين في جولة على المخابز

أجرى المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية عدة جولات يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وفريق عمل الرقابة بالمديرية.

وشملت الجولات، المخابز البلدية بمناطق وسط وشرق والمنتزة، للتأكد من أرصدة الدقيق البلدي المدعم وأوزان الرغيف وجودة ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة لإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السكندري.

أقرأ أيضًا:

جنايات الإسكندرية: السجن المشدد لـ 5 متهمين بتهمة قتل شاب بسبب تحطيم سيارة
و قد تحرر عدة محاضر للمخابز المخالفة وغلق أحد المخابز المخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما شملت الجولات المرور والتفتيش على المخابز السياحية والافرنجية والتأكد من الدقيق المستخدم فى الإنتاج والتفتيش على الصلاحيات والشهادات الصحية والاعلان عن اسعار المنتجات والتراخيص وقد تحرر العديد من المخالفات لعدم حمل شهادات صحية.

وتوالت الجولات للمرور على الأسواق ومتابعة الاعلان عن الأسعار خاصة الخضر و الفاكهة.

واختتمت الجولات بالمرور على المجمعات الاستهلاكية و متابعة تدفق السلع الغذائية و الصلاحيات و الاعلان عن الأسعار لكونها أحد المنافذ الرئيسية للوزارة.

الاسكندرية التجارة الداخلية المخابز وزارة التموين جنايات الاسكندرية المجمعات الإستهلاكية وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية مخبز بلدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

نقل غادة عادل للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

ترشيحاتنا

بعد موافقة النواب.. إعرف أهداف مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

هل تجب الزكاة في المال المرصود لشراء شقة؟ مستشار المفتي يجيب

أسامة الأزهري لطلاب جامعة المنيا: لا يكفي أن يقف طموحكم عند النجاح والتفوق

حاسس إني هموت.. كيف تنبأ إياد داود بموته منذ 5 أيام ؟

البنك المركزي: زيادة حجم التعاملات عبر التجارة الإلكترونية إلى 30 مليار جنيه

نقل غادة عادل للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة سقوط مذيعة أرضا بشكل مروع على الهواء

مجزرة وقتلى في ملعب كرة قدم.. ماذا حدث في الدوري المكسيكي؟

مباراة تتحول إلى مجزرة.. 22 مصابا في شجار عنيف داخل المدرجات بالمكسيك

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

فيديو

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

سرعته 70 كيلومترًا في الساعة.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني يجتاح البلاد..فيديو

إحباط طموحات بوتين.. هل يتوقف الغزو الروسي قريبا؟

بالفيديو | التفاصيل الكاملة للدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولى

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ