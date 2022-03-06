تموين الإسكندرية يشن حملات مكثفة على المخابز لرصد المخالفات

أجرى المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية عدة جولات يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وفريق عمل الرقابة بالمديرية.

وشملت الجولات، المخابز البلدية بمناطق وسط وشرق والمنتزة، للتأكد من أرصدة الدقيق البلدي المدعم وأوزان الرغيف وجودة ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة لإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السكندري.

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و قد تحرر عدة محاضر للمخابز المخالفة وغلق أحد المخابز المخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما شملت الجولات المرور والتفتيش على المخابز السياحية والافرنجية والتأكد من الدقيق المستخدم فى الإنتاج والتفتيش على الصلاحيات والشهادات الصحية والاعلان عن اسعار المنتجات والتراخيص وقد تحرر العديد من المخالفات لعدم حمل شهادات صحية.

وتوالت الجولات للمرور على الأسواق ومتابعة الاعلان عن الأسعار خاصة الخضر و الفاكهة.

واختتمت الجولات بالمرور على المجمعات الاستهلاكية و متابعة تدفق السلع الغذائية و الصلاحيات و الاعلان عن الأسعار لكونها أحد المنافذ الرئيسية للوزارة.