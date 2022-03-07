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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. بورشه 356 سبيدستر للبيع في مزاد علني |صور

لعشاق السيارات الكلاسيكية
لعشاق السيارات الكلاسيكية .. بورشه 356 سبيدستر للبيع في مزاد

تحظى السيارات الكلاسيكية على شعبية كبيرة وسط محبي عالم المركبات، نسبة إلى الاطلالة الساحرة ذات الطابع المميز، ولكن إذا تعلق الأمر بأحد اصدارات الصانع الألماني المخضرم "بورشه" فيبدو أن الموضوع سوف يختلف كثيرًا نظرًا إلى التاريخ العريق للشركة، والتصميمات الخارجية المبهرة ايضا.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. بورشه 356 سبيدستر للبيع في مزاد علني |صور 

ونجمة هذا الموضوع هي النسخة بورشه 356 سبيدستر صاحبة الاطلالة النادرة، حيث تعود اصولها إلى موديلات 1955، ولكنها خاضت رحلة طويلة ايضا حيث قام مالكها الحالي باقتنائها في 2009 من عائلة كانت تمتلك السيارة منذ حوالي 41 عاماً.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. بورشه 356 سبيدستر للبيع في مزاد علني |صور 

ويبلغ عمر السيارة حاليًا قرابة الـ 70 عامًا، ولكن استطاعت شركة WW Motor Cars الواقعة في برودواي بولاية فيرجينيا، أن تضع لمساتها المميزة بعد عملية ترميم انتهت في عام 2020، بينما تم قيادة تلك النسخة من بعد عملية التجديد لمسافة قدرها 48 كيلومتر فقط.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. بورشه 356 سبيدستر للبيع في مزاد علني |صور 

دعمت Europa Macchina محرك السيارة ببعض التعديلات الميكانيكية مع ناقل حركة يعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات، مكون من اربعة سرعات يدوية، مع جنوط جديدة يبلغ قياسها 16 بوصة مع اطارات جديدة، بالاضافة إلى سقف اسود مع عملية تجديد لمنظومة المكابح، بالاضافة إلى مقاعد من الجلد الاسود مع تطعيمات حمراء إلى جانب ارضية السيارة التي جاءت بالمطاط الاسود مع تنجيد خاص بالابواب وبعض اللمسات الداخلية المميزة المطورة.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. بورشه 356 سبيدستر للبيع في مزاد علني |صور 

ويذكر أن المزايدة على السيارة تقترب من سعر 230 الف دولار، بينما يتم بيعها بدليل المالك مع الشهادة الاصلية لـ بورشه.

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. بورشه 356 سبيدستر للبيع في مزاد علني |صور 
بورشه السيارات الكلاسيكية بورشه 356 بورشه 356 سبيدستر النسخة بورشه 356 سبيدستر

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