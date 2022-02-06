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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبيع في مزاد علني .. ميني فيراري دايتونا بنسخة غير تقليدية |صور

للبيع في مزاد علني
للبيع في مزاد علني .. ميني فيراري دايتونا بنسخة غير تقليدية

طرحت فيراري دايتونا، بالمزاد قبل يومين بسعر يتراوح مابين 22500 دولار و 33500 دولار، وتعتبر فيراري دايتونا من كلاسيكيات مارانيلو وهي صنع هارينغتون وتمتلك محرك اسطورى V12.

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للبيع في مزاد علني .. ميني فيراري دايتونا بنسخة غير تقليدية

وحصلت السيارة على امكانيات فنية محرك 110 سم مكعب ، رباعي الأشواط ، أحادي الأسطوانة ينتج 5 كيلوواط عند 8500 دورة في الدقيقة و 4.8 رطل قدم من عزم الدوران عند 6500 دورة في الدقيقة.

للبيع في مزاد علني .. ميني فيراري دايتونا بنسخة غير تقليدية

وتمتلك مميزات عديدة فهي لا تحتوى لا قابض ولكن لديها ترس عكسي وترسل القوة إلى عجلاتها الخلفية حيث تبلغ سرعتها القصوى 45 كم / ساعة (28 كم / ساعة)، بالإضافة إلى امتلاكها هيكل صندوقي صلب متجانس مع الألياف الزجاجية وحوضًا للأرضية.

للبيع في مزاد علني .. ميني فيراري دايتونا بنسخة غير تقليدية


كما تمتلك السيارة نظام التعليق مستقل بأذرع تأرجح فولاذية يتسطع امتصاص الصدمات الخاصة بغاز قابل للتعديل في كل مكان وبها عظام ترقوة مزدوجة في المقدمة، وتمتلك ترس تفاضلي ثابت مع وصلات خلفية دائرية مطاطية.

للبيع في مزاد علني .. ميني فيراري دايتونا بنسخة غير تقليدية


وتتميز فيراري دايتونا بمكابح بريمبو مع أقراص مهواة، وتم تزويدها بتوجيه رف وترس ودواسات قابلة للتعديل لتناسب الأطفال أو البالغين، كما يتم تقليم المقصورة عن طريق خيارين هما الفينيل والجلد، ويبلغ إجمالي طولها 2560 مم (101 بوصة) وعرضها 980 مم (38.5 بوصة)   ووزنها 220 كجم فقط (485 رطلاً)

 

وتضم  لوحة عدادات أصلية وتتضمن مجموعة مفاتيح الإشعال وبعض المؤشرات، بالإضافة إلى بوق العمل والأضواء والرافعات الموضوعة بدقة حتى تتمكن من فتح غطاء المحرك.

فيراري دايتونا مارانيلو هارينغتون ميني فيراري ميني فيراري دايتونا

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