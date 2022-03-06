محمد بن زايد يبحث مع مستشار النمسا الأزمة الأوكرانية

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والمستشار النمساوي، كارل نيهامر الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لمستشار النمسا في قصر الشاطئ الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والسلام في العالم، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدا ضرورة إيجاد تسوية سلمية لها من خلال الحوار والتفاوض والحلول الدبلوماسية، مشددان على أهمية تقديم الدعم الإنساني للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية والمساعدة لهم.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات من خلال رئاستها مجلس الأمن الدولي خلال شهر مارس الجاري تبذل كل ما في وسعها من أجل تشجيع الحلول السلمية للأزمة الأوكرانية، والعمل والتعاون مع الأطراف المعنية لتعزيز السلام الدولي.