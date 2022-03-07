تنفيذ أول تجربة عملية للتحكم الإلكتروني في منظومة الإنارة بشوارع القاهرة

اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمجموعة الفنيين بالشركة المنفذة لمنظومة الإنارة الجديدة والتي تتيح التحكم الإلكتروني بأعمدة الانارة والإرشاد عن الاعطال مع توفير المتابعة الجيدة لكافة المتغيرات التي تحدث على مدار الساعة في شوارع القاهرة من انارة وسرقة تيار مع التحكم عن بعد في الإبلاغ عن الأعطال.
حضر الاجتماع رئيس هيئة النظافة وتجميل القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للانارة.
وقد شملت التجربة إبلاغ فعلي عن عطل من خلال رساله الكترونية ترسل من غرفة التحكم الرئيسية للنظام يحدد فيها مكان والمنطقه ورقم العمود الذي به العطل للتعامل معه من خلال فرق العمل .