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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تنظم معارض ملابس ومصنوعات جلدية وإكسسوارات مجانية لطلابها

جانب من القافلة
جانب من القافلة

افتتحت جامعة القاهرة، معرضا مجانية للملابس والمصنوعات الجلدية والإكسسوارات وغيرها من المستلزمات، وذلك بالتعاون مع أندية روتاري؛ انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التي تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة ومنتجات جلدية وغيرها من المستلزمات بالمجان، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.
 

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من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تنظيم معارض الملابس، إن إقامة معارض الملابس للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزامًا من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة، أن المعارض تضم نحو 25 ألف قطعة ملابس صيفية ومصنوعات جلدية وإكسسوارات، مشيرًا إلى أن الجامعة تراعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث يتم تنظيم دخول الطلاب وفق كروت مختومة يحصلون عليها من خلال إدارة رعاية الشباب، وإدارة التكافل الاجتماعي، وإدارة المدن الجامعية.

جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة مجانية للملابس والمصنوعات الجلدية المستلزمات خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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