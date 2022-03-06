إعلام القاهرة تنتهي من امتحانات الأعذار الطبية .. اليوم

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، موعد انتهاء الامتحانات غير المكتملة لـ الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022.



‎قالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن الامتحانات غير المكتملة تعقد للطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحان بسبب الأعطال الإلكترونية أو الأعذار الطبية المقبولة، منذ الأسبوع الماضى وسيتم الانتهاء يوم الأحد الموافق 6 مارس.



‎على الجانب الآخر أطلق طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، مبادرة " ١٠٠ مليون ضحكة ، فى إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة للتوعية بأهمية العناية بالفم وصحة الأسنان.

كما تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد الشعب المصري بأهمية العناية بصحة الفم و الطرق الصحيحة التي تتم بها العناية للحصول علي افضل نتائج و أيضًا التوعية بأهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان لتجنب المشكلات التي قد تكون‎ بسيطة و إهمالها يؤدي إلى تفاقمها.





‏‎وأطلق طلاب كلية الإعلام ل مبادرة ١٠٠ مليون ضحكة ، إيمانًا منهم بدورهم كإعلاميين في التوعية بالموضوعات الهامة التي تهم أفراد المجتمع، لذلك قرروا أن يكونوا جزء من حملات العناية بصحة الفم والأسنان، وأن يتم وضع بند العناية بصحة الفم والأسنان في إطار خطة مصر ٢٠٣٠، والجمهورية الجديدة.