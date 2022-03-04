جامعة القاهرة فى أسبوع .. استحداث 18 دبلوم مهني جديد بطب قصر العيني ... وزير التعليم العالي يتفقد الكليات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.. الخشت : لقاءات حوارية مفتوحة مع الطلاب

الخشت: جامعة القاهرة تواكب أحدث التحولات العلمية لتلبي احتياجات الدولة ووظائف المستقبل

هالة صلاح : طب قصر العيني تواكب نظم التعليم المنافسة للبرامج المناظرة بالجامعات المحلية والعالمية

وزير التعليم العالي : ضرورة الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ وتطبيق الإجراءات الاحترازية

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار الأسبوع وجاءت كالاتي :

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، موافقة مجلس الجامعة، على استحداث 18 دبلوم مهني بكلية طب قصر العيني، تواكب التطور المستمر لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتساهم في تقديم خريجين على مستوى عال من الكفاءة المهنية والتدريبية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدبلومات المهنية الجديدة التي تم استحداثها بكلية الطب هي: استخدامات الموجات الصوتية في فحص الجهاز العصبي، واستخدامات الليزر في علاج وتجميل الجلد، والتبرع بالأعضاء وزراعتها، واستخدام الموجات فوق الصوتية في فحص الأم والجنين، وباثولوجيا الجلد، وجراحة الثدي، ومهارات الجلد التجميلية، ومهارات جراحة القدم والكاحل، والإعداد العملي لطبيب الطب الرياضي، وجراحة اليد، والتكاثر البشري المساعد، وجراحات السمنة، وتصوير وتشخيص أشعة القلب والأوعية الدموية، ومسالك الأطفال، وعلاج أمراض وتشوهات عظام الأطفال، وتشخيص أمراض القلب بالموجات فوق الصوتية، والتصوير التشخيصي والتقنيات التداخلية للثدي، والأطفال حديثي الولادة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الدبلومات المستحدثة بكلية الطب تُقدم أساليب جديدة لتشخيص بعض المشكلات الطبية ورصدها، وتُحدث تحولا كبيرا في إدارة مختلف الأمراض والتوصل إلى شفائها، موضحًا أن هذه الدبلومات ستزيد من معارف الطلاب وتساعدهم على تقديم رعاية صحية متميزة تُلبي احتياجات المجتمع من خلال النُهج الجديدة في البحوث والتجارب السريرية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل دورها الفعال في النهوض بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدبلومات المهنية الجديدة بكلية الطب تتناسب مع وظائف المستقبل وتراعى قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات، وتستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من أجل إعداد طلاب بمواصفات تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن كلية الطب تعمل على استحداث تخصصات جديدة تواكب أحدث نظم التعليم القائمة على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتتماشى مع التكنولوجيا الحديثة مما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة لديها القدرة على المنافسة وممارسة العمل بجودة عالية وبدرجة كبيرة من الكفاءة.

وفى نفس السياق ، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الحرم الجامعي والمدينة الجامعية للطلاب، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بالكليات وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع منسوبي الجامعة وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

واطمأن الوزير على انتظام المحاضرات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية على الوجه الأكمل، والتزام الطلاب بالتعليمات داخل الحرم الجامعي، ومباني الجامعة، وقاعاتها الدراسية، وارتدائهم الماسك الطبي "الكمامة" طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

وخلال زيارته، أكد الوزير على ضرورة فرض الانضباط الكامل داخل الجامعات، وتواجد القيادات الجامعية، وأعضاء هيئات التدريس، والهيئة المعاونة بشكل مُنتظم؛ لضمان حُسن سير العملية التعليمية، مُوجهًا باتخاذ الجامعات كافة ما يلزم من تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما أكد الدكتور عبدالغفار على جاهزية كافة المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التشديد على المتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وتوفير نقاط للحصول على التطعيم داخل الجامعات، مع استمرار الجامعات في تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأكد الوزير على استمرار المستشفيات الجامعية في رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لدعم الجامعات في إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وحث عبدالغفار الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، والثقافية، والتوعوية، التي تُنظمها الجامعات لدورها الهام في بناء شخصيتهم المُتكاملة، وإطلاق طاقتهم الإبداعية، مؤكدا الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، بالتعاون بين صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ ومراكز رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية داخل الكليات والمدن الجامعية على أعلى مستوى، مؤكدًا انتظام المحاضرات من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت خريطة للفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، حيث تتنوع خريطة الأنشطة بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافي والفني خلال الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع في مختلف المجالات لا سيما تأسيس خطاب ديني جديد وتطوير الوعي، والتي يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.