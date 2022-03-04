عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة: ملتقى إدارة الوثائق يوجه نظر الباحثين للتحول الرقمي

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تفاصيل الملتقى الأول لإدارة الوثائق فى المؤسسات المتحولة رقميا بالكلية هذا العام .

 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، الملتقى يهدف إلى توجيه نظر الباحثين إلى أهمية مجال ادارة الوثائق فى التحول الرقمى وكيفية التعامل مع المعايير الخاصة بادارة الوثائق فى المؤسسات المختلفة وكيفية استفادة العاملين بالمؤسسات المتحولة رقميا من إدارة الوثائق رقميا.

وأضاف “شاهين”، يكفي القول إن الإدارة الناجحة للوثائق داخل المؤسسات تختصر الطريق تماما أمام تحقيقها للمعيار الدولي ISO 9001/ 2015 للجودة الإدارية للمؤسسة.

txt

إعلام القاهرة تنتهي من امتحانات الأعذار الطبية الأحد القادم

txt

ضمن مبادرة حياة كريمة.. تعرف على قوافل جامعة القاهرة خلال شهر مارس

كما أشار عميد الكلية ، إلى أن  ادارة الوثائق الناجحة للمؤسسة يعني حفظها الأمن لذاكرتها المؤسسية وقدرتها الفاعلة والمتميزة في صنع القرار ومواكبة متطلبات واحتياجات السوق او مجتمع المستفيدين منها، وهو ما يعني قدرتها على المنافسة والنجاح.

وأوضح عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن  اتجاهات البحث العلمي في التخصصات المتاحة الآن في كليات الآداب في مصر لصالح التنمية المستدامة للمجتمع إلى حد كبير ، ولكنها بحاجة للمراجعة الشاملة لجعلها تواكب تطورات العلوم الاجتماعية والإنسانية الرقمية في العالم ” .

قال عميد كلية الآداب جامعة القاهرة : إن كليات الآداب هي كليات لتخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وهذه التخصصات تمثل ٦١٪؜ من مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية للتنمية "رؤية مصر٢٠٣٠" في محاورها الخمسة الرئيسية ".

وفى نفس السياق ، أشار عميد كلية الآداب إلى أن الشباب لا يقومون باختيار الكليات التى يحتاجها سوق العمل أم لا ولكن الاختيار قائم على أساس المجموع العام في الثانوية العامة وليس بإرادة الطالب.

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الاداب الملتقى الأول لإدارة التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. حالات قطع المعاش بقانون التأمينات الجديد

الأرصاد تحذر: منخفض صحراوي يضرب مصر مصحوبا بعاصفة ترابية

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

يحتاج إلى جراحة عاجلة..اكتشاف 4 كُلى في جسد طفل تهدده بالوفاة بالعريش

عيار 24 يقترب من 1000 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب قريبا| فيديو

هيئة الرقابة النووية السعودية: لا تلوث إشعاعي بعد حادث محطة زابرويسيا الأوكرانية

شاب يتزوج من 3 توائم في نفس اليوم

ترشيحاتنا

لأول مرة فى تاريخه.. تجليس السيدات على منصة محاكم مجلس الدولة .. غدا

أنت راجل كبير في السن.. رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي| والأخير يرد

بسبب ألم الخيانة.. مكالمة السندريلا سعاد حسني الغامضة وزيارة الفجر وراء ظهور أغنية “بانو بانو”

تصل لـ 5 آلاف جنيه.. زيادة في أسعار فورد فوكاس 2022

باستخدام وزارة التنوير.. روسيا تشرح أهمية الحرب على أوكرانيا للأطفال

محمد صلاح: أدعم زوجتي لو رغبت في العمل.. ومابجبرش أولادي على حاجة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة الكنافة زي المحلات

إنسانية لم تعرفها الحروب .. صلاح الدين الأيوبي وشهادة الصليبيين برحمته وتسامحه

افتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية" بنقل الضيوف عبر الذهبيات النيلية

مصطفى قمر يطل على جمهوره مرتين في 2022

فيديو

مش أول مرة .. تعرف على مدرب الزمالك الجديد .. فيديو جراف

ربنا يرحمه ويغفر له.. تصريحات رامي صبري عن شقيقة وزوجته

بث مباشر.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

عمره أربعة قرون.. تداول صور لأكبر مسن في العالم.. ما الحقيقة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ