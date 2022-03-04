عميد آداب القاهرة: ملتقى إدارة الوثائق يوجه نظر الباحثين للتحول الرقمي

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تفاصيل الملتقى الأول لإدارة الوثائق فى المؤسسات المتحولة رقميا بالكلية هذا العام .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، الملتقى يهدف إلى توجيه نظر الباحثين إلى أهمية مجال ادارة الوثائق فى التحول الرقمى وكيفية التعامل مع المعايير الخاصة بادارة الوثائق فى المؤسسات المختلفة وكيفية استفادة العاملين بالمؤسسات المتحولة رقميا من إدارة الوثائق رقميا.

وأضاف “شاهين”، يكفي القول إن الإدارة الناجحة للوثائق داخل المؤسسات تختصر الطريق تماما أمام تحقيقها للمعيار الدولي ISO 9001/ 2015 للجودة الإدارية للمؤسسة.

كما أشار عميد الكلية ، إلى أن ادارة الوثائق الناجحة للمؤسسة يعني حفظها الأمن لذاكرتها المؤسسية وقدرتها الفاعلة والمتميزة في صنع القرار ومواكبة متطلبات واحتياجات السوق او مجتمع المستفيدين منها، وهو ما يعني قدرتها على المنافسة والنجاح.

وأوضح عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن اتجاهات البحث العلمي في التخصصات المتاحة الآن في كليات الآداب في مصر لصالح التنمية المستدامة للمجتمع إلى حد كبير ، ولكنها بحاجة للمراجعة الشاملة لجعلها تواكب تطورات العلوم الاجتماعية والإنسانية الرقمية في العالم ” .

قال عميد كلية الآداب جامعة القاهرة : إن كليات الآداب هي كليات لتخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية ، وهذه التخصصات تمثل ٦١٪؜ من مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية للتنمية "رؤية مصر٢٠٣٠" في محاورها الخمسة الرئيسية ".

وفى نفس السياق ، أشار عميد كلية الآداب إلى أن الشباب لا يقومون باختيار الكليات التى يحتاجها سوق العمل أم لا ولكن الاختيار قائم على أساس المجموع العام في الثانوية العامة وليس بإرادة الطالب.