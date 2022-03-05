فتح باب القبول ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة ... اليوم

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد ، لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2022 اعتبارًا من اليوم السبت للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.
كما أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج موعد أول اختبارات القبول يوم السبت الموافق 19/3/2022 بالبرامج التالية:
أولا :كلية الآداب برامج :
- علم النفس وتطبيقاته.
- الاجتماع التطبيقى.
- الدراسات التاريخية وحضارات العالم.
- الترجمة باللغة الإنجليزية
- النشر و الحفظ الرقمى.
رابعا : كلية دار العلوم
- اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.
ثالثا: كلية التجارة
- برنامج علوم الأعمال : (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين).
ثانيا : كلية التربية للطفولة المبكرة
- برنامج: إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.
- برنامج: إعداد معلمي التربية الخاصة.
الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:
صورة المؤهل
صورة شهادة الميلاد
صورة الرقم القومي
صورة الموقف من التجنيد.
الأوراق المطلوبة للتسجيل (بعد اجتياز اختبار القبول):
أصل شهادة الميلاد
أصل المؤهل
أصل التجنيد (للذكور)
4 صور شخصية
صورة بطاقة الرقم القومي.
وجاءت شـــــروط الالتحـــاق بالمرامج كالاتى :
أولا : يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + عامين معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني .
ثانيا : يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية , وأبناء شمال وجنوب سيناء.
ثالثا: يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل .
رابعا : يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعليم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.