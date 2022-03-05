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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد أداب القاهرة يكشف المحاور الرئيسة في الملتقى الأول لإدارة الوثائق

عميد كلية الأداب
عميد كلية الأداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن المحاور الرئيسة خلال الملتقى الأول لإدارة الوثائق فى المؤسسات المتحولة رقميا بالكلية .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن المحاول الرئيسة للملتقى هى المعايير القياسية للتحول الرقمى  التجارب العربية و الدولية فى التحول الرقمى ، بالاضافة إلى نظم الإدارة فى المؤسسات المتحولة رقميا والتأهيل و التدرب ، كما سيتم مناقشة الممارسات و التطبيقات وأمن الوثائق و المعلومات .

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تفاصيل الملتقى الأول لإدارة الوثائق فى المؤسسات المتحولة رقميا بالكلية هذا العام .

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عميد آداب القاهرة: ملتقى إدارة الوثائق يوجه نظر الباحثين للتحول الرقمي

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وكان قد قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، الملتقى يهدف إلى توجيه نظر الباحثين إلى أهمية مجال ادارة الوثائق فى التحول الرقمى وكيفية التعامل مع المعايير الخاصة بادارة الوثائق فى المؤسسات المختلفة وكيفية استفادة العاملين بالمؤسسات المتحولة رقميا من إدارة الوثائق رقميا.

وأضاف “شاهين”، يكفي القول إن الإدارة الناجحة للوثائق داخل المؤسسات تختصر الطريق تماما أمام تحقيقها للمعيار الدولي ISO 9001/ 2015 للجودة الإدارية للمؤسسة.

 

الدكتور شريف شاهين كلية الاداب جامعة القاهرة المحاور الرئيسة الملتقى الأول لإدارة الوثائق جامعة القاهرة

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