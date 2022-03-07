التنمية المحلية تختتم الورش التدريبية للتعريف بمنصة "أيادى مصر" بالإسماعيلية والشرقية والغربية

بمشاركة 120 من المنتجين والمصنعين وقيادات بالمحافظات..

اختتمت مساء أمس الأحد ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة " أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) " وذلك للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة .



وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالى 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات ومنسقى " أيادى مصر " وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة ( إي أسواق مصر ) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات المصرية ومديرى مراكز التدريب وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، إن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة " أيادي مصر " وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها العديد من المحافظات ، وكذا توسيع الإنتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة .



وأوضح اللواء محمود شعراوى إن الورش شهدت شرحاً كاملاً لآليات عمل المنصة وطريقة الإنضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة والتي تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية ، لافتاً إلى أن الورش تناولت أيضاً كيفية عمل حساب على منصة أيادى مصر وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة و مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها حيث أن هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.



وأكد وزير التنمية المحلية إن المنصة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها علي شبكة الإنترنت ليستفيد المواطنين من كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل مبادرة "مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .



وخلال الورش الثلاث أشار منسقى "منصة أيادى مصر " بوزارة التنمية المحلية إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً وبأيادي مصرية وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق جديدة للمرأة المصرية.



ومن جانبها قدمت القيادات التنفيذية بالمحافظات الشكر لوزير التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة و التي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في القرى بالمحافظات حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

كما وجه ممثلي شركة ( إي أسواق مصر )، الشكر للوزارة على الدعم المستمر لزيادة انتشار المنصة والتعريف بها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيدين بالدعم والتشجيع الذى قدمه السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لهم بالمحافظات التي شهدتها الورش ، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشتريين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

كما قدم المنتجين والمصنعين الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات على توفير فرصة عرض منتجاتهم الحرفية والتراثية على المنصة مما يساهم في التوسع في تلك الصناعات بالقرى المصرية .

كما أوضح ممثلي وزارة الاتصالات مفهوم التسويق الرقمى " الالكترونى " حيث أنه يعد حاليا إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفى اى وقت كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل .



جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المراة المصرية في ١٦ مارس ٢٠٢١ ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، وعليها عدد كبير من المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بأيادى مصرية من مختلف محافظات مصر.