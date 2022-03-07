عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 120 من المنتجين والمصنعين وقيادات بالمحافظات..

التنمية المحلية تختتم الورش التدريبية للتعريف بمنصة "أيادى مصر" بالإسماعيلية والشرقية والغربية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

اختتمت مساء أمس الأحد ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة " أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) " وذلك للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة .


وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالى 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات ومنسقى " أيادى مصر " وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة ( إي أسواق مصر ) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات المصرية ومديرى مراكز التدريب وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، إن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة " أيادي مصر " وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها العديد من المحافظات ، وكذا توسيع الإنتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة  .

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن الورش شهدت شرحاً كاملاً لآليات عمل المنصة وطريقة الإنضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة والتي تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية ، لافتاً إلى أن الورش تناولت أيضاً كيفية عمل حساب على منصة أيادى مصر وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة و مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها حيث أن هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وأكد وزير التنمية المحلية إن المنصة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها علي شبكة الإنترنت ليستفيد المواطنين من كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل مبادرة "مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وخلال الورش الثلاث أشار منسقى "منصة أيادى مصر " بوزارة التنمية المحلية إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً وبأيادي مصرية وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق جديدة للمرأة المصرية.

ومن جانبها قدمت القيادات التنفيذية بالمحافظات الشكر لوزير التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة و التي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في القرى بالمحافظات حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

كما وجه ممثلي شركة ( إي أسواق مصر )، الشكر للوزارة على الدعم المستمر لزيادة انتشار المنصة والتعريف بها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيدين بالدعم والتشجيع الذى قدمه  السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لهم بالمحافظات التي شهدتها الورش ، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشتريين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

كما قدم المنتجين والمصنعين الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات على توفير فرصة عرض منتجاتهم الحرفية والتراثية على المنصة مما يساهم في التوسع في تلك الصناعات بالقرى المصرية .

كما أوضح ممثلي وزارة الاتصالات مفهوم التسويق الرقمى " الالكترونى " حيث أنه يعد حاليا إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفى اى وقت كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل .

جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المراة المصرية في ١٦ مارس ٢٠٢١  ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، وعليها عدد كبير  من المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بأيادى مصرية من مختلف محافظات مصر.

وزارة التنمية المحلية ورش العمل ايادى مصر شعراوى فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

أبوجبل يعترف للزمالك بالتوقيع للنصر السعودى: "انتوا السبب"

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة حياة كريمة .. شعراوى: الانتهاء من توفير 100% من الأراضي المطلوبة بواقع 5000 قطعة.. وبرنامج متكامل لتدريب الكوادر استعداداً لتشغيل مجمعات الخدمات

شعراوى يشدد على إزالة التعديات على نهر النيل والأراضى الزراعية

ترشيحاتنا

9 جنيهات زيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 مارس 2022

بعد ضبط 12 طن دقيق..الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

مستشار الرئيس : الوضع الوبائي في مصر تحسن ..فيديو

أفضل دعاء للتوفيق في الصباح .. أذكار وأدعية من السنة النبوية

وزير الري: إنشاء 6 آبار و7 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

وزير التعليم يكشف سر اختفاء تريند شكاوى رابعة إبتدائي في الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

فيديو

عطاء وخلود.. القوات المسلحة تستعرض بطولات وتضحيات الشهداء والمصابين بمناسبة يوم الشهيد

مدير جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة توفر كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أبناؤها يطلبون الدعاء لها .. وعكة صحية مفاجئة تصيب غادة عادل

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ