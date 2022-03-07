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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه زيادة فى سعر الأرز الشعير وكيلو الأبيض بـ14 للمستهلك

أرز أبيض
أرز أبيض

تباينت أسعار الأرز في السوق المحلي، حيث استقرت  أسعار الأرز الأبيض بينما قفزت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة وعريض الحبة.

 وقال رجب شحاته رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات إن سعر الأرز الأبيض كسر 5% و كسر 3% مستقران عند نفس القيمة السعرية، بينما صعدت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار يتراوح من 700 الى  900 جنيه بالطن.

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وكانت أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وجود احتياطي استراتيجي من سلعة الأرز يتجاوز 6 أشهر، وان هناك اكتفاء ذاتيا من إنتاجه يكفي الاستهلاك المحلي، وأنها يصرف لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلو.

الأرز 

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ،تباينًا، في بداية التداولات الصباحية اليوم، حيث قفزت عقود شهر مايو الآجلة لتداول الأرز بنسبة 0.30%، بينما انخفضت عقود شهر يوليو بنسبة 0.39%

واضاف شحاته فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" انه  سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة"  ارتفاعا، في سعر الطن بنحو 700 جنيه، ليسجل سعر الطن 7000 جنيه، مقارنه ب 6400 جنيه للطن 

الأرز 

ونوة الى صعود أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 6.400 جنيه، مقارنه بسعره أمس 5.900 جنيه، أي بمقدار زيادة 900 جنيه

ولفت الى انه بالنسبة للارز الابيض  استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9.200 جنيه، وسجل الأرز البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8.200 جنيه.

الأرز 

سعر الارز للمستهلك

ويسجل سعر الارز للمستهلك لتتراوح ما بين 10 الى 14 جنيها للكيلو 

وتباينت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مايو 16.495 دولارًا للقنطار، بمقدار زيادة 0.050 دولارًا، أي بنسبة ارتفاع 0.30%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

بينما انخفض عقد يوليو لتداول الأرز بمقدار 0.065 دولارًا، ليسجل 16.560 دولارًا للقنطار، أي بنسبة هبوط 0.39%.

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