لتحقيق الأمن الغذائي.. وزير الزراعة يوجه بتطوير وتنمية البحيرات والإستزراع السمكى

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.



وتناول الإجتماع جهود الدولة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، وتطوير وتنمية البحيرات والإستزراع السمكى ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والالبان ومنتجاتها .



القصير وجه بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجارى تطويرها، وإنشاؤها بالبحيرات، وكذلك الاقفاص البحرية وعرضها للاستثمار ، وأيضا منظومة الأعلاف السمكية وسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الصيادين ببحيرة ناصر لضمهم إلى برامج الحماية الإجتماعية والصحية وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد.



وبحث الاجتماع أيضا التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال الثروة السمكية والأقفاص البحرية من خلال رؤية واضحة ومحددة، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات وتطورات جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان، وكذلك النهوض بمنظومة صناعة الأعلاف بكافة جوانبها.