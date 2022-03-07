عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة.. حضرى البسبوسة بالزبادي واللبن

صدى البلد

نشرت الشيف فاطمة الحاتى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،  طريقة عمل البسبوسة بالزبادي واللبن.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي واللبن…

المكوّنات

سميد - كوبان

سكر - كوب

زيت نباتي - ثلثا كوب

فانيليا - ملعقة صغيرة

بايكنج باودر - ملعقة كبيرة

لبن زبادي - كوب

حليب بودرة - كوب

ماء - ربع كوب

لوز - بحسب الحاجة

لتحضير القطر:

سكر - كوبان

ماء - كوب

عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة

طريقة العمل..

1- في وعاء، ضعي السميد، السكر، الحليب، البايكنج باودر والفانيليا وقلبي.

2- أضيفي الزيت، الماء واللبن الزبادي وحركي حتى تتخلصي من التكتلات.

3- اسكبي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ووزعي على وجهها اللوز.

4- أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 25 دقيقة.

5- لتحضير السيرم: في هذه الأثناء، في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء واتركي القدر على النار حتى يذوب السكر ويغليالخليط مع التحريك من حين لآخر.

6- خففي النار واتركي المزيج يغلي لحوالى 10 دقائق ثم زيدي عصير الليمون الحامض واتركي القطر يغلي مجدداً لحوالى 3 دقائق إضافية.

7- أسكبي السيرم على وجه البسبوسة ثم ضعيها جانباً حتى تبرد على حرارة الغرفة..

بسبوسة البسبوسة البسبوسة بالشوفان بسبوسة الحلوانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

موضوعات متعلقة

زي المحلات.. طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند والفستق

ترشيحاتنا

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية للنازحين

المقاتلات الروسية تقصف مستودعات النفط في مدن أوكرانيا.. فيديو

أمين الفتوى: محتكر السلع ملعون ومطرود من رحمة الله

سلامة الغذاء: المصريين يأكلون كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة.. فيديو

منخفض جوي يضرب مصر غدا .. متى ينتهي فصل الشتاء؟

مدبولي: "صندوق المناخ الأخضر" موَل محطة بنبان و4 مشروعات لحماية السواحل بـ297 مليون دولار.. مصر تعتزم البناء على نتائج مؤتمر جلاسكو COP26

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ