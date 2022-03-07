أسهل طريقة.. حضرى البسبوسة بالزبادي واللبن

نشرت الشيف فاطمة الحاتى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البسبوسة بالزبادي واللبن.
طريقة عمل البسبوسة بالزبادي واللبن…
المكوّنات
سميد - كوبان
سكر - كوب
زيت نباتي - ثلثا كوب
فانيليا - ملعقة صغيرة
بايكنج باودر - ملعقة كبيرة
لبن زبادي - كوب
حليب بودرة - كوب
ماء - ربع كوب
لوز - بحسب الحاجة
لتحضير القطر:
سكر - كوبان
ماء - كوب
عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة
طريقة العمل..
1- في وعاء، ضعي السميد، السكر، الحليب، البايكنج باودر والفانيليا وقلبي.
2- أضيفي الزيت، الماء واللبن الزبادي وحركي حتى تتخلصي من التكتلات.
3- اسكبي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ووزعي على وجهها اللوز.
4- أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 25 دقيقة.
5- لتحضير السيرم: في هذه الأثناء، في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء واتركي القدر على النار حتى يذوب السكر ويغليالخليط مع التحريك من حين لآخر.
6- خففي النار واتركي المزيج يغلي لحوالى 10 دقائق ثم زيدي عصير الليمون الحامض واتركي القطر يغلي مجدداً لحوالى 3 دقائق إضافية.
7- أسكبي السيرم على وجه البسبوسة ثم ضعيها جانباً حتى تبرد على حرارة الغرفة..