أسهل طريقة.. حضرى البسبوسة بالزبادي واللبن

نشرت الشيف فاطمة الحاتى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البسبوسة بالزبادي واللبن.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي واللبن…

المكوّنات

سميد - كوبان

سكر - كوب

زيت نباتي - ثلثا كوب

فانيليا - ملعقة صغيرة

بايكنج باودر - ملعقة كبيرة

لبن زبادي - كوب

حليب بودرة - كوب

ماء - ربع كوب

لوز - بحسب الحاجة

لتحضير القطر:

سكر - كوبان

ماء - كوب

عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة

طريقة العمل..

1- في وعاء، ضعي السميد، السكر، الحليب، البايكنج باودر والفانيليا وقلبي.

2- أضيفي الزيت، الماء واللبن الزبادي وحركي حتى تتخلصي من التكتلات.

3- اسكبي خليط البسبوسة في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت ووزعي على وجهها اللوز.

4- أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى 25 دقيقة.

5- لتحضير السيرم: في هذه الأثناء، في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء واتركي القدر على النار حتى يذوب السكر ويغليالخليط مع التحريك من حين لآخر.

6- خففي النار واتركي المزيج يغلي لحوالى 10 دقائق ثم زيدي عصير الليمون الحامض واتركي القطر يغلي مجدداً لحوالى 3 دقائق إضافية.

7- أسكبي السيرم على وجه البسبوسة ثم ضعيها جانباً حتى تبرد على حرارة الغرفة..