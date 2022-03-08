تجديد شبكات كهرباء الجهد المنخفض في كفر الشيخ بتكلفة 1.8 مليون جنيه

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الجهد المنخفض لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة للمشتركين، وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، ودعم القرى بالمغذيات الكهربائية، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون و 821 ألف جنيه.

وأضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم احلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لـ 60 عمود جهد منخفض، بقرى سيدى سالم ليستفيد منها قرى " بوريد، الحوفى، الشراقوة، الصيادين" بتكلفة 160 ألف جنيه، كذلك تم إحلال وتجديد 152 عمود جهد منخفض بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها " شكري المغربي، الجمارة، أبوعوف، الحورانى" بتكلفة 550 ألف جنيه، بالإضافة إلى احلال وتجديد 35 عمود جهد منخفض لقرى شمال دسوق ليستفيد منها محولات شباس الملح بتكلفة 118 ألف جنيه.



وأضافت المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، انه تم احلال وتجديد وتوسعات ف شبكات الكهرباء والتي شملت إحلال وتجديد 80 عمود جهد منخفض لمركز ومدينة دسوق ليستفيد منها محولات داخل مدينة دسوق بتكلفة 553 ألف جنيه، وكذا تم إحلال وتجديد 48 عمود جهد منخفض و3000م سلك بمركز ومدينة فوه ليستفيد منها محولات العلوى ومجلس القرية بقبريط بتكلفة 210 ألف جنيه، بالإضافة الى إحلال وتجديد 63 عمود جهد منخفض و3000م سلك لمركز ومدينة الحامول ليستفيد منها " زوبع، عبدالله فتوح، وحوض الأربعين ، النشاوية، شبورة، القليعة" بتكلفة 230 ألف جنيه.



جاء ذلك برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتي شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر.