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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة كفر الشيخ تعقد يوماً علمياً حول الممارسات التمريضية الآمنة| صور

يوم علمي بكلية التمريض
يوم علمي بكلية التمريض جامعة كفرالشيخ

عقد قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض جامعة كفرالشيخ اليوم العلمي الأول بعنوان «نحو التميز في الممارسات التمريضية الآمنة».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة و الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وتأتي هذه الفعالية تحت إشراف الدكتور مها أبو جازية، عميد الكلية و الدكتور هالة عبدالفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين المشاركين بالمؤتمر من أطباء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 

وحاضر في المؤتمر الدكتور خالد إسماعيل أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب الشري والدكتور فاطمة محمد أبو العلا مدرس بكلية التمريض والدكتور صباح زين الجندي مدرس بكلية التمريض.

 

ومن جانبها، قالت الدكتور مها أبو جازية، عميد الكلية، إن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات العلمية بين كلية الطب البشري والتمريض، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات التمريضية الآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة.

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