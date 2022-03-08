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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم قياسي|إعلان أممي: عدد اللاجئين الأوكرانيين تخطى 2 مليون

نزوح جماعي مستمر
نزوح جماعي مستمر في أوكرانيا

صرحت الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين من أوكرانيا تخطى الـ 2 مليون شخص،  مع استمرار الأزمة والقتال في أوكرانيا، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا  أكثر من مليوني شخص على الفرار من الحرب في أقل من أسبوعين، و نزوح سريع  يكاد يضاهي عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى أوروبا في عام كامل خلال عام 2015، خلال ما سمي  بأزمة الهجرة في أعقاب الحرب السورية.

قبل سبع سنوات ، فر مئات الآلاف من السوريين من بلدهم الذي مزقته الحرب ، والذي قصفته روسيا أيضًا، جنبا إلى جنب مع الأشخاص الفارين من القتال في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى ، توجهوا غربًا ، حيث مات الآلاف في البحر وهم يحاولون الوصول إلى قارة لا يريدهم فيها الكثيرون.

وأثار وصول حوالي 1.3 مليون شخص توترات بين الشركاء الأوروبيين حيث تنازعوا حول عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين سيتم قبولهم، ودعم الشعبويين اليمينيين المتطرفين ، وبعضهم كان صديقًا للكرملين.

ولكن بينما ألحقت القوات الروسية دمارًا هائلاً بدولة مجاورة اليوم ، اتحد الأوروبيون في مد يد العون لأوكرانيا.

في غضون أسبوع واحد ، استقبلوا أكثر من 2٪ من سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليونًا ، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وسارت العملية بسلاسة نسبيًا بفضل  التعبئة الهائلة للمتطوعين من مكان  قريب وبعيد ممن ذهبوا إلى الحدود للمساعدة - بعضهم من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة.

العراق روسيا الأمم المتحدة أفغانستان قصف وعي أوكرانيا الولايات المتحدة القوات الروسية الهجرة شؤون اللاجئين السوريين

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