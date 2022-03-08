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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم العالمي للمرأة.. دينا عثمان نائب محافظ مطروح تولت إنجاز المهام الكبرى

الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان

يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة نسلط الضوء على بعض النماذج التى حققت نجاحات كبيرة في محافظة مطروح، وهي الدكتورة دينا عثمان.

تعد الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أحد النماذج الناجحة والتى تمكنت منذ توليها منصب نائب محافظ مطروح كأول سيدة تتولى منصب قيادى فى مطروح  فى إنجاز العديد من الملفات الهامة بمحافظة مطروح.

وأثبتت الدكتورة دينا خلال تلك الفترة أن خريجو البرنامج الرئاسي لديهم كفاءة كبيرة في المناصب المختلفة، ليخوضوا مع الدولة معركة التنمية داخليا، ويكونوا داعمين للدولة في إنجاز المهام الكبرى.

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وكان لخبرات الدكتورة دينا قبل توليها منصب نائب محافظ مطروح دور كبير فى زيادة خبراتها فقد شغلتالعديد من المناصب معلم أول رياض أطفال ومدرب خبير بوحدة مشروع المدارس اليابانية، بوزارة التربية والتعليم، ومنسق المدارس المصرية اليابانية بمديرية التربية والتعليم بمطروح وحاصلة على بكالوريوس تربية رياض أطفال من جامعة طنطا عام 1999 ودبلوم مهنى علم نفس عام 2000، وتمهيدى ماجستير صحة نفسية عام 2001، وماجستير صحة نفسية ودراسات طفولة من جامعة القاهرة عام 2015، ودكتوراه دراسات طفولة وتعليم ابتدائى من جامعة القاهرة.  

وعن أهم الملفات التى حققت فيها الدكتورة دينا إنجازا كبيرا مراجعة تراخيص البناء، والاشتراطات للمباني الجديدة وحصر المباني التي يزيد عمرها عن ٧٥ عام وهي ملفات حساسة حققت نتائج جيدة فيها. 

كما أطلقت مبادرتي "هنكمل بعض، وقول فكرتك" للاستماع لأفكار الشباب و عمل ظهير شعبي شبابي يعرض أفكاره في القضايا المختلفة، مع تكوين مجالس تطوعية من الشباب لمناقشة الأفكار وتنفيذ الأصلح برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

كما أطلقت نائب محافظ مطروح مبادرة عظيمات مطروح للعمل على دعم وتسويق الصناعات الحرفية التى تشتهر بها محافظة مطروح، بهدف دعم المرأة المعيلة بمطروح والعمل على تسويق منتجاتها بهدف الحصول على مبالغ مالية تساعدها في توفير دخل للأسرة.

وحققت دينا عثمان نجاحا كبيرا في ملف التحول الرقمي بالمحافظة، وهو يسير بشكل جيد،  داخل الإدارات والقطاعات الحكومية المختلفة على مستوى، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى والتى كان لها دور كبير فيه مما جعلها نموذج للمرأة القيادية في محافظة مطروح.

النائبة سحر عيد 
نموذج آخر للمرأة الناجحة النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح والتى كان لها دور كبير فى تحقيق مطالب أهالى من خلال طلبات الإحاطة بمجلس النواب 
فقد وضعت النائبة سحر قضايا المرأة والتعليم على رأس أولوياتها خلال الدورة البرلمانية لما لهم دور كبير فى النهوض بالمجتمع.

وكان لتشجيع الاستثمار، أهمية كبيرة، بجانب العمل على فتح مصانع لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء مطروح، للحد من البطالة، وتشغيل الشباب، وزيادة العائد الإقتصادي للمحافظة، من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع على الجميع.

النائبة سحر عيد
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان 
الدكتورة دينا عثمان
النائبة سحر عيد
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