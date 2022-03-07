بعد سقوط أحد العمارات.. انتهاء انشاء عمارتين سكنيتين بمنطقة حى الشروق بمطروح

انشاء عمارتين سكنيتين بمنطقة حى الشروق بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتهاء اعمال انشاء عمارتين سكنيتين بمنطقة حى الشروق بالكيلو ٧ بمدينة مرسي مطروح .

حيث تم انشاء العمارتين بالتعاون مع البنك الأهلي المصري واشراف وتنفيذ الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الاسكان بمطروح، وذلك بعد انهيار العمارة السكنية رقم ١ وإزالتها لاقامة عمارتين في ذات الموقع تيسيرا على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ياتى ذلك استمرار لمتابعة تنفيذ الاعمال والمشروعات الخدمية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين .

كان مركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد عصام عبد الغنى قد قام بإعادة صيانة وتأهيل الصناديق الخاصة بجمع القمامة بعد تهالكها ، وذلك فى إطار العمل على توفير المزيد منها ونشرها بالمدينة لاستيعاب كافة المناطق والشوارع والتيسير على المواطنين مع الحفاظ علي المظهر الحضارى والجمالي بمدينة الضبعة ،و مناشدة المواطنين بالحفاظ عليها وإلقاء القمامة بداخلها لتسهيل العمل والحفاظ على البيئة .

كما كثف مركز ومدينة سيوة برئاسة محمد بكر أعمال النظافة و تنفيذ حملة رش وتطهير المساجد بمناطق متفرقة بالمدينة، و ذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مضيفاً أنه سيتم رش و تطهير باقي المساجد حسب الخطة المدرجة، وفقاً لخطة العمل المعمول بها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

.يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى والبيئى مع تكثيف أعمال النظافة العامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.