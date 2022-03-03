بالأسماء .. مصرع وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة

مصرع شخص وإصابة 4اخرين فى حادث بطريق سيوة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخربن بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة بطريق المطار مرسى مطروح سيوة.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة عند الكيلو 40 طريق المطار على طريق واحة سيوة مرسي مطروح وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى سيوة جثة هامدة باسم خالد صلاح على حسن 41 سنة القاهرة كما استقبلت المستشفى 4 آخرين مصابين فى نفس الحادث بإصابات متنوعة وهم :

احمد سمير عبدالفتاح 31 سنة الجيزة اشتباة مابعد الارتجاج

عمر محمد محمد 24 سنة الجيزة كدمة بالظهر

محمد على عبدالله 37ستة السويس اشتباة خلع بالكتف الايسر وكدمات بالجسم

خالد محمد حسن 26 سنة الجيزة سحقات وكدمات متفرقة بالجسم



تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.