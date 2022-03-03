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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4اخرين فى حادث بطريق سيوة

بالأسماء .. مصرع وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة

جثة- ارشفية
جثة- ارشفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخربن  بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة بطريق المطار  مرسى مطروح سيوة.

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تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة عند الكيلو 40  طريق المطار على طريق واحة سيوة مرسي مطروح وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى سيوة جثة هامدة باسم خالد صلاح على حسن 41  سنة القاهرة كما استقبلت المستشفى 4 آخرين مصابين فى نفس الحادث بإصابات متنوعة وهم :
احمد سمير عبدالفتاح 31 سنة الجيزة اشتباة مابعد الارتجاج
عمر محمد محمد  24  سنة الجيزة كدمة بالظهر
محمد على عبدالله 37ستة  السويس اشتباة خلع بالكتف الايسر وكدمات بالجسم 
خالد محمد حسن  26 سنة الجيزة سحقات وكدمات متفرقة بالجسم 
  
تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

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