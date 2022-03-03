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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الطرق والمحور التنموية بمطروح

محور الضبعة وطريق سيوة يحقق أحلام أبناء مطروح

رصف الطرق بمطروح
رصف الطرق بمطروح


 

حظيت محافظة مطروح، باهتمام كبير خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من المحاور المرورية الجديدة سواء  لربط محافظة مطروح بالمحافظات الأخرى أو لربط المدن داخليا .

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و شهدت محافظة مطروح  العديد من أعمال التطوير وإنشاء المشروعات الكبرى العملاقة، بالإضافة إلى تنفيذ محاور جديدة والتي ستحول محافظة مطروح لتصبح قاطرة التنمية بمصر.

محور الضبعة
تم افتتاح طريق الضبعة روض الفرج بهدف ربط الساحل الشمالى ومطروح بالمحافظات الأخرى بالإضافة إلى خلق طرق تنموية جديدة .

وساهم محور الضبعة في تخفيف الكثافات المرورية من طريق القاهرة الإسكندرية وطريق وادي النطرون- العلمين والاختناقات التي كانت تحدث على طريق الساحل الشمالي خلال موسم الصيف السياحي، فلم يعد المسافر إلى مرسى مطروح وغربها وإلى دولة ليبيا المرور بهذه الطرق.
ويتميز محور الضبعة الجديد، بأنه يختصر وقت السفر  من القاهرة إلى مطروح وتم تصميم وتخطيط الطريق الجديد الذي يبدأ من الطريق الدائري الإقليمي والذي وفر الوقت الذي كان يستنزف في الاختناقات المرورية، كما أن الطريق بعيداً عن المناطق السكنية والعمران ولا توجد به تقاطعات، ومصمم للسرعات المختلفة، حيث به 3 حارات في كل اتجاه.

وتم  توفير الخدمات الضرورية عليه، حيث تم تقوية شبكات المحمول وإنشاء 6 محطات وقود على جانبي الطريق، على مسافات متباعدة، كما تم نشر الخدمات الأمنية ونقط الإسعاف على طول الطريق.

طريق سيوة مرسى مطروح

يجرى حاليا   تنفيذ مشروع الرصف الخرساني لطريق سيوة مرسى مطروح  من خلال الجهاز المركزى للتعمير والذي كان حلما لأبناء مطروح وسيوة حيث يتم العمل من خلال 5 شركات تعمل فى ثلاثة قطاعات فى وقت واحد بطول 150 كم بإجمالى تكلفة مليار وثلاثمائة مليون جنيه .

 ويتكون  الطريق  من 3 حارات مرورية من الرصف الخرسانى بعرض 11.25 متر  
وبدأ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي فى مشروع الرصف الخرساني لازدواج طريق سيوة مطروح أول وأكبر طريق خرساني فى الساحل الشمالي الغربي.

وتعد هذه هى أول مرة في المنطقة الغربية يتم ازدواج طريق سيوة ورصف طريق سيوة مطروح الرصف الخرساني  للطريق لتحمل السيارات النقل الثقيل المغادرة من واحة سيوة، بالإضافة إلى نشر تكنولوجيا جديدة تدخل على مجال الطرق السريعة.


وتبلغ  تكلفة ازدواج طريق سيوة مطروح  2 مليار جنيه ونصف بطول 300 كيلو رصف خرساني،  حيث يعمل الطريق على  خلق محور تنموي جديد يعمل على دفع التنمية السياحية والزراعية والتجارية وجذب الاستثمار للواحة.
يقول يوسف أحمد من أهالى سيوة إن القيادة السياسية حققت الحلم الكبير لاهالى سيوة بالعمل على ازدواج الطريق والذى كان مطلبا لاهالى الواحة والذي كان يشهد العديد من الحوادث .
وأضاف أن الطريق سيكون له دور كبير في  ،  فتح مجالات عمل لأبناء مطروح وسيوة وسيوجد نشاط وحركة على جانبي الطريق بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على منطقة من أجمل المناطق السياحية فى العالم.
محاور وطرق جديدة
كما تتم بمطروح تنفيذ العديد من محاور للطرق منها
إنشاء طريق سيوة جغبوب بطول  90 كيلو متر .
 .
 تطوير وتوسعة الطريق الساحلي  الدولى  من الكيلو  21 اسكندرية حتى العلمين بطول 83 كيلو متر  ، وبتكلفة 386,5 مليون جنيه .
ربط الطرق الرئيسية بالنجوع والطرق الصحراوية بطول 350 كيلو متر وبتكلفة 188 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.

رصف الطرق بمطروح
رصف الطرق بمطروح
رصف الطرق بمطروح
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