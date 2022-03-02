تعرف على موعد ومناطق القوافل الطبية خلال شهر مارس فى مطروح

8 قوافل طبية خلال شهر مارس فى مطروح

أعلنت مديرية الصحة بمطروح عن موعد القوافل الطبية المقررة خلال شهر مارس والمناطق التى سوف يتم تواجد القوافل الطبية بها .



وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن إجمالى عدد القوافل الطبية خلال شهر مارس 8 قوافل طبية موزعة على مدن المحافظة المختلفة .



وأضاف أن من المقرر أن تنطلق القوافل بواقع 2 قافلة بمدينة مرسي مطروح 2 بمدينة سيوة 2 بمدينة الضبعة قافلة طبية بمدينة برانى وأخرى بمدينة الحمام .



وأشار أن القوافل الطبية تضم العديد من التخصصات المتنوعة بالإضافة إلى تقديم الأدوية وإجراء العمليات بتحويل الحالات إلى المستشفيات .



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بنشر تلك القوافل الطبية على المواطنين لتحقيق الاستفادة منها مع إزالة اى عقبات لضمان تنفيذ القوافل لأهدافها.