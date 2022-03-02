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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 قوافل طبية خلال شهر مارس فى مطروح

تعرف على موعد ومناطق القوافل الطبية خلال شهر مارس فى مطروح

القوافل الطبية العلاجية
القوافل الطبية العلاجية بمطروح

أعلنت مديرية الصحة بمطروح عن موعد القوافل الطبية المقررة خلال شهر مارس والمناطق التى سوف يتم  تواجد القوافل الطبية بها .

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وأوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أن إجمالى عدد القوافل الطبية خلال شهر مارس 8 قوافل طبية موزعة على مدن المحافظة المختلفة .


وأضاف أن من المقرر أن تنطلق القوافل بواقع   2 قافلة بمدينة مرسي مطروح 2 بمدينة سيوة 2 بمدينة الضبعة قافلة طبية بمدينة برانى وأخرى بمدينة الحمام  .


وأشار أن القوافل الطبية تضم العديد من التخصصات المتنوعة بالإضافة إلى تقديم الأدوية وإجراء العمليات بتحويل الحالات إلى المستشفيات .


ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بنشر تلك القوافل الطبية على المواطنين لتحقيق الاستفادة منها مع إزالة اى عقبات لضمان تنفيذ القوافل لأهدافها.

القوافل الطبية خلال شهر مارس فى مطروح
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