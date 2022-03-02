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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ مطروح يشهد الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية: جهودهم يشهد بها الجميع

صدى البلد

شهد محافظ مطروح خالد شعيب، مساء الثلاثاء، احتفالية إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، باليوم العالمي للحماية المدنية، بحضور اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وأشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح، وقادة وضباط وأفراد وجنود إدارة الحماية المدنية، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة. 

 

واستعرض العميد محمد باسم آخر تطوير إدارة الحماية المدنية بمطروح من أجهزة ومعدات، وكذلك جهودها المتواصلة للحفاظ على الأرواح ولحماية الممتلكات العامة والخاصة، حيث يأتي الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية مع الأول من مارس كل عام؛ إيماناً من جميع دول العالم بالدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة.


ووجه محافظ مطروح، التهنئة لإدارة الحماية المدنية بمطروح باليوم العالمي للحماية المدنية؛ إيماناً بدورهم الإنساني والوطني العظيم في خدمة أهالي مطروح، والتي يشهد بها الجميع مع تواجدهم في كافة الأحداث يد بيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتعاون مع الجهاز التنفيذي في مواجهة أخطار السيول أو حوادث الطرق أو الغرق أو في إطفاء الحرائق، وما يسطرة رجال الحماية المدنية من بطولات من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، والانتقال الفوري لأماكنها، والتعامل معها باحترافية وغيرها من البطولات. 


وأكد محافظ مطروح دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية لتكون قوية متطورة دائما سواء من مهمات وسيارات إطفاء ومنشآت وغيرها، موجها تحية شكر وتقدير لكل رجال الحماية المدنية بمطروح من قادة وضابط وأفراد وجنود وتضحياتهم المستمرة والدائمة من أجل الوطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وليضاف إلى سجل العطاء والتضحية مع ما تقوم به قوات الشرطة بمديرية أمن مطروح من جهود كبيرة لحفظ الأمن الداخلي وسهر رجالها المتواصل وتضحياتهم وبذل كل نفيس وغالى دفاعاً عن الوطن والمواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين مع التواجد الأمني وما يلمسه المواطن بمطروح في كافة القطاعات الأخرى.

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