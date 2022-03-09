عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان بابلو يواجه التحرش في حفله الغنائي بالإسكندرية بـ "Pink circle"

صدى البلد

أصبح الحفل القادم لمغني الراب مروان بابلو حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان المنظمين عن تخصيص أماكن خاصة للفتيات فقط من الجمهور، والمقرر إقامته بالإسكندرية مساء الجمعة 18 مارس.

وقرر منظمو حفل بابلو استحداث طريقة جديدة لتنظيم وقوف الجمهور في حفله عبر تخصيص مكان للبنات فقط تحت مسمى "بينك سيركل"، بحيث تكون محمية ومنفصلة عن باقي الجمهور العام،  لتوفير مساحة آمنة ومنعزلة لجمهوره من الفتيات والسيدات، في تجربة تحدث لأول مرة في مجال الحفلات الغنائية في مصر.

وقرر المنظمون استحداث "دائرة البنات" في كل تصنيف من تصنيفات الجمهور الثلاثة بين الفئة العامة "البابليك" وحتى الفئة الخاصة "في آي بي"، في محاولة من المنظمين لتوفير أعلى مستوى من التنظيم والراحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية مع إتاحة الحرية للفتيات لدخول الدائرة الخاصة أو الوقوف مع الجمهور العام خلال وقت الحفل، بجانب الاستعانة بفريق خاص لمكافة التحرش، مع تخصيص أبراج مراقبة في ساحة الجمهور لمتابعة الحفل والتواصل مع الجمهور.

وأثار قرار تخصيص مكان منفصل للفتيات ردود فعل جماهيرية موسعة عبر منصات السوشيال ميديا أغلبها إيجابية حول الفكرة الغريبة والمستحدثة،  مع العلم أن ذلك يأتي بشكل استثنائي لمروان بابلو المتوقع أن يصل عدد الحضور من الجماهير لما يزيد عن 15 ألف،  في أول حفل له في الإسكندرية وثاني حفلاته الغنائية بعد عودته من الاعتزال.

كما يحتفل مروان بابلو بالنجاح الجماهيري واسع المدى الذي صاحب أغنيته الجديدة "بربري"، والتي تصدرت تريندات منصات السوشيال ميديا على مدار 3 أيام،  وحصد الكليب المصور ما يزيد عن مليوني ونصف مشاهدة في وقت قياسي على اليوتيوب،  وويطل بابلو على جمهوره السكندري في نادي الاتحاد بحفل تقدمه "ذا بلانرز"، التي تولت تقديم أولى حفلات النجمة أنغام في قصر عابدين،  وتعد بداية لجولة حفلات مغني الراب في مصر.

مغني الراب مروان بابلو بربرى حفل مروان بابلو arts entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بعد تحذير الحكومة.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

من الصعب الوثوق بالمحتل.. أوكرانيا تعلق على إعلان روسيا وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

بعد حرمان الأم 11 عامًا.. ولادة توأم في الشهر الرابع ببريطانيا|شاهد

مركبة فضاء صينية ترصد أمور غريبة على سطح القمر

أشرف قاسم: رمضان صبحي تأثر بهتافات الأهلي.. وأفشة الأفضل أمام بيراميدز

فيتش: روسيا على وشك التخلف عن سداد مستحقات ديونها

صلاة واحدة تكفيك ما أهمك طوال النهار.. لا تتركها أبدًا

احتمالية تكثيف الهجوم على أوكرانيا .. CIA: بوتين غاضب ويعاني العزلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

فيديو

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ