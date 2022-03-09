مروان بابلو يواجه التحرش في حفله الغنائي بالإسكندرية بـ "Pink circle"

أصبح الحفل القادم لمغني الراب مروان بابلو حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان المنظمين عن تخصيص أماكن خاصة للفتيات فقط من الجمهور، والمقرر إقامته بالإسكندرية مساء الجمعة 18 مارس.

وقرر منظمو حفل بابلو استحداث طريقة جديدة لتنظيم وقوف الجمهور في حفله عبر تخصيص مكان للبنات فقط تحت مسمى "بينك سيركل"، بحيث تكون محمية ومنفصلة عن باقي الجمهور العام، لتوفير مساحة آمنة ومنعزلة لجمهوره من الفتيات والسيدات، في تجربة تحدث لأول مرة في مجال الحفلات الغنائية في مصر.

وقرر المنظمون استحداث "دائرة البنات" في كل تصنيف من تصنيفات الجمهور الثلاثة بين الفئة العامة "البابليك" وحتى الفئة الخاصة "في آي بي"، في محاولة من المنظمين لتوفير أعلى مستوى من التنظيم والراحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية مع إتاحة الحرية للفتيات لدخول الدائرة الخاصة أو الوقوف مع الجمهور العام خلال وقت الحفل، بجانب الاستعانة بفريق خاص لمكافة التحرش، مع تخصيص أبراج مراقبة في ساحة الجمهور لمتابعة الحفل والتواصل مع الجمهور.

وأثار قرار تخصيص مكان منفصل للفتيات ردود فعل جماهيرية موسعة عبر منصات السوشيال ميديا أغلبها إيجابية حول الفكرة الغريبة والمستحدثة، مع العلم أن ذلك يأتي بشكل استثنائي لمروان بابلو المتوقع أن يصل عدد الحضور من الجماهير لما يزيد عن 15 ألف، في أول حفل له في الإسكندرية وثاني حفلاته الغنائية بعد عودته من الاعتزال.

كما يحتفل مروان بابلو بالنجاح الجماهيري واسع المدى الذي صاحب أغنيته الجديدة "بربري"، والتي تصدرت تريندات منصات السوشيال ميديا على مدار 3 أيام، وحصد الكليب المصور ما يزيد عن مليوني ونصف مشاهدة في وقت قياسي على اليوتيوب، وويطل بابلو على جمهوره السكندري في نادي الاتحاد بحفل تقدمه "ذا بلانرز"، التي تولت تقديم أولى حفلات النجمة أنغام في قصر عابدين، وتعد بداية لجولة حفلات مغني الراب في مصر.