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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة زوجته.. فيرمينو يحتفل بـ يوم المرأة العالمي

فيرمينو وزوجته
فيرمينو وزوجته

احتفل البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، باليوم العالمي للمرأة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر فيرمينو صورة له رفقة زوجته وعلق عليها قائلًا : "احبكم يا احبائي عيد امرأة سعيد السحر خادع ولاجمال يدوم الي الابد ولكن المرأة التى تخاف الرب ستحمد".

يحتفل العالم اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، بعدما اتفقت الدول على تخصيص يوم لكل النساء تقديرا لدورهن المؤثر فى كل المجتمعات والاعتراف بإنجازاتهن الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وتذكيرا بحقوقهن في المساواة بينهن وبين الرجل.

ولكن هناك قصة وراء اختيار يوم 8 مارس بالتحديد ان يكون اليوم العالمي للمرأة وهى:

أنه فى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التى كانت المرأه مجبورة على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت فى دفع المسئولين لطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.
 

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روبرتو فيرمينو احتفال احتفالية يوم المرأة ليفربول الانجليزي يوم المرأة العالمي

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