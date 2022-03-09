رئيس المريخ السوداني: مباراتنا مع الأهلي ستكون على إستاد السلام بالقاهرة

قال حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، إنه تم الاتفاق على أن يكون ملعب المريخ في بطولة دوري أبطال أفريقيا هو إستاد السلام بالقاهرة، موضحا أن مباراة فريقه مع الأهلي ستقام في القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن المجموعة التي يقع فيها المريخ قوية وصعبة وبها بعض التعقيدات، ولكن حظوظهم جيدة جدًا.

ولفت حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، إلى أن فريقه سوف يخوض المباراة المقبلة أمام مواطنه الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، مردفا «كعبنا عالي على الهلال».

واستطرد، رئيس نادي المريخ السوداني، أنه تم تكثيف الجهود لتطوير الأداء، وإقامة معسكرين كبيرين في مصر لتطوير قدرات اللاعبين.

