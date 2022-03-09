محمد عبدالله: هزيمة بيراميدز أمام الأهلي تثير علامات الاستفهام.. والمباراة متوسطة فنيًا

كشف محمد عبد الله نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي فرض كلمته على بيراميدز وكان صاحب الأفضلية طوال المباراة لكن المباراة لم ترق للمستوى الفني المنتظر منها.



وتحدث عبد الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "بيراميدز كان متماسكا حتى استقبال الهدف الأول، لكنه انهار بعد تقدم الأهلي، ولا يوجد هجمة مؤثرة لبيراميدز في الشوط الثاني سوى الهجمة التي قادها عبد الله السعيد ومنعتها العارضة".

وواصل عبد الله: "فريق بحجم بيراميدز يجب أن يكون لديه شخصية البطولة، لا يصح أن يقع الفريق بدنيا ومعنويا بعد التأخر في النتيجة، كل هؤلاء النجوم ولا تستطيع العودة في المباراة أمر يثير علامات الاستفهام".



وأتم نجم الكرة المصرية السابق: "إيهاب جلال كان يملك الحلول القوية للعودة في اللقاء، لكنه تأخر في التبديلات، ولم ينجح في استغلال الأوراق الرابحة، وكان يجب تبديل عبد الله السعيد رغم أنه كان الرابط بين الخطوط".