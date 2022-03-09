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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متعب: مباراة الأهلي وبيراميدز كانت صعبة.. وتغييرات موسيماني جيدة

متعب
متعب

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن مباراة الأهلي أمام بيراميدز كانت صعبة نظرًا للظروف المحيطة بهذه المباراة والمنافسة بين الفريقين في الدوري والمباراة كانت مشحونة جماهيريًا وفنيًا لكن الأهلي استطاع الفوز على بيراميدز ونتيجة مستحقة، والأهلي استغل أخطاء بيراميدز على أفضل ما يكون".

وقال في تصريحات خاصة لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC: "موسيماني تعامل مع المباراة بشكل جيد والتغييرات كانت جيدة، وفوز الأهلي على بيراميدز سيؤثر بالإيجاب على الفريق قبل موقعة صن داونز، وموسيماني صنع كل الإنجازات مع الأهلي لذلك أتعجب مع تعرضه للانتقاد بالرغم من كل ما حققه من نجاحات".

وأضاف: "مصطفى محمد ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان هم مستقبل المهاجمين مع منتخب مصر ، وانصح حسام حسن بالتركيز في التدريبات حتى تأتيه الفرصة الحقيقية مع الأهلي، ونصحت محمد شريف على التدريب الدائم على ضربات الرأس".

وأشار: "لابد أن يكون هناك دور فعال لقفشة ومحمد شريف مع منتخب مصر خاصة بعد اعتزال عبدالله السعيد دوليًا".

وأوضح: "طول الوقت ينتابني شعور بالعودة للعب والمشاركة في التمرين، ودخول مجال التدريب يظل دائمًا ضمن مخططاتي".

وأكمل: "مباراة السنغال صعبة تحتاج لهدوء، وهذه المواجهة تحتاج من المنتخب إظهار شخصيته الحقيقية،  كيروش مدير فني كبير ولديه خبرات والمنتخب سبق مواجهة السنغال في بطولة أمم أفريقيا وتم التعرف على نقاط القوة والضعف، وتواجد الجماهير في مباراة سيكون دافعا قويا لمنتخب مصر".

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