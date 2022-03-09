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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات ودورات ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي البيئي لحاسبات المنوفية

انطلاق فعاليات الأسبوع
انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي

انطلقت فعاليات مهرجان الأسبوع الثقافي البيئي بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأشراف الدكتور حاتم محمد سيد أحمد عميد الكلية والدكتور أشرف السيسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وذلك بالعديد من الندوات حيث عقدت ندوة بعنوان " التنمر الرقمي " قدمها الدكتور  حاتم عميد الكلية، كما قدمت الدكتورة سندس مجدي مدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات ندوة عن مكافحة الجرائم تقنية المعلومات وكيفية التصدي لها وكيفية الحماية من هذه الجرائم.

كما توالت الفعاليات بإقامة معسكر تدريب لعشيرة الجوالة في المجال الكشفي والفني،  وإقامة دورة للشطرنج علي مستوي الجامعة.

حضر هذه الفاعليات وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس و مديرين الإدارات وبعض موظفي الكلية وطلبة وطالبات الكلية.

الفعاليات تنظيم الدكتور أحمد صابر صقر مدير  مركز الخدمة العامة بالكلية  بالتعاون مع لمياء عبد الرحمن امين الكلية  ونسرين عبد الهادي مديرة الإدارة و  مصطفى الميهي مسئول نشاط.

جامعة المنوفية المنوفية الأسبوع الثقافي مهرجان الاسبوع البيئي

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