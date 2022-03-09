عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الأقصر.. نقاد: السوشيال ميديا غيرت مفهوم النقد الكلاسيكي

مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر

شهد اليوم السادس من فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ندوة تحت عنوان "النقد فى أفريقيا"، أدارتها الإعلامية هالة الماوي، بحضور السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، وعدد كبير من النقاد.

فى البداية، قال الناقد الفرنسى أوليفيه بارليه، إنه كلما زاد المنتج الفنى من أفلام وأعمال درامية، زادت مساحة النقد والتلقي الإبداعي، مشيرا إلى أن النقد فى تعريفه هو القدرة على التمييز وتحديد الجماليات، وليس له علاقة بما يدار على السوشيال ميديا، من مفاهيم خاطئة.

وأضاف "بارليه" أن النقد له علاقة بالتعمق فى الفهم والفصل بين كل ما هو جيد وضعيف، لكن الأزمة أحيانا تتجسد فى العمل الفنى نفسه، فإذا لم يؤثر في  المتلقى، فهناك إذن مشكلة فى التواصل مع العمل، موضحا أن النقد الفنى نفسه لم يتغير لكن الوسائط التى يعرض من خلاله المنتج النقدى هى التى تطورت فى السنوات الأخيرة تطورا كبيرا.

وأشار الناقد الفرنسى إلى أن مصداقية الناقد تأتي من ثقافته وطريقة تفكيره، والجمهور يحب أن يسير وراء الناقد المثقف فنيا وسينمائيا، مشددا على أن الجمهور لا يعزف عن النقد بل لديه شغف به، والدليل هو حرصه على حضور ورش تعلم النقد.

من جانبه، قال الناقد المغربى عبد الإله الجوهرى: “إننا أمام مستجدات فنية تهدد النقد الفنى نفسه”، لكنه عاد وأكد أن الثورة التقنية رغم أنها أثرت على النقد وجعلت الكثير من النقاد يرون أن النقد يسير إلى حتفه، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والتى تختلف طريقة كتاباتها عن الكتابات النقدية الرصينة، لكنها أيضا أصبحت مسافة متاحة أمام الكثير من النقاد الجادين لإبداء رأيه.

واستشهد "الجوهرى" برأى الشاعر الفرنسى شارل بودلير، وهو بأن "ما أغرق النقد فى التفاهات هو أنه أصبح وظيفة من لا وظيفة له"، موضحا أننا إذا حاولنا إرضاء الجمهور فهو بالتأكيد سوف يؤثر على صناعة السينما، لافتا إلى أنه هناك غوغائية على وسائل التواصل الاجتماعى، بالعكس الناقد لا بد أن يمتلك أدوات التحليل.

واختتم "الجوهرى" حديثه بضرورة أن نكون متفائلين جراء هذا التطور الكبير الذى يشهده عصرنا، لأن وسائل التقنيات الحديثة، أعطت للناقد وسيلة لمراجعة مقاطع من الأفلام مرة أخرى وقراءة ما كتب عنها، كما أننا الآن أصبحنا أمام شكل جديد للنقد فى الغرب، وهناك بعض الجرائد العالمية التي أنشأت مواقع إلكترونية خصيصا لهذه الشأن.

سهر الصايغ تشيد بالمنظومة الطبية لشفاء الأورمان في الأقصر وتبع

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. تكريم بسمة وناهد فريد شوقي بمهرجان الأقصر السينمائي


فيما قال الناقد السنغالى تييرنو إبراهيما، إن النقد فى مفهومه هو عمل قائم بين المشاهد والمنتج الفنى، وهنا تتجلى قوة الناقد فى الوصول بعناصر العمل الفنى للجمهور، لافتا إلى أنه لوجود كتابة نقدية حقيقية، لا بد من خلق مساحات بين الناقد وصناع السينما وبينه وبين الجمهور.

وأضاف "تييرنو" أن أهم صفة من صفات الناقد الحقيقى هي التواضع والفضول، والنقد مثلما من الممكن أن يهاجم عملا من الممكن أن يحميه، وأحيانا من الممكن أن يمدح ناقد عملا فنيا لكنه يفشل جماهيريا، وذلك ليس تفوق وذكاء من الناقد على الجمهور، مشددا على أنه من الهام أن يدقق النقاد  ويتفحصوا جيدا العمل الذى يقومون بالكتابة عنه، لأن الناقد فى الأصل صحفى.

وقال الناقد الكبير كمال رمزى، إن حركة النقد المغاربية بها تطور كبير، بينما نحن لا نعرف شيئا عن حركة النقد الأفريقية، مشيرا إلى أنه ضد مصطلح ديمقراطية الغوغاء لأن أى شخص دخل السينما من حقه إبداء رأيه فيما شاهده بالسلب أو الإيجاب، ولا يتم اعتبار ذلك ديمقراطية غوغاء، واصفا من يرفضون ذلك بالكهنوت.

فى السياق ذاته، قال الناقد أحمد شوقي، إن هناك مشاكل تواجه النقاد، تتمثل فى أن عددا كبيرا من الجرائد توقفت عن الصدور والبعض الآخر قلل مساحة النشر  للمقالات النقدية، مشيرا إلى أنه رغم وجود قراءات ضعيفة على السوشيال ميديا، فإن الجمهور يميل دائما إلى الآراء التى تكمل الوجاهة والفكر.

وأضاف "شوقى" أن النقد القديم لا يختلف عن الجديد، وفى الأساس هى افتراضية خاطئة لأن كبار النقاد دائما ما كانت أساليب تناولهم النقدى متنوعة ولم يكن لديهم صورة واحدة للكتابة النقدية، ولا بد أن نتصالح مع التطور الموجود حاليا، كما أننا لا بد أن نعى أن هناك كتابات نخبوية يقرأها عدد قليل من الجمهور، وهناك كتابات قريبة أخرى أكثر قدرة على التواصل مع القراء وخلق حالة من الاستمتاع بالعمل لديه، وهى التى تربط العمل بسياقات أخرى اجتماعية أو تاريخية، وليس التى تكتفى بتحليل عناصر العمل الفنى فقط.

وقال الناقد أندرو محسن: "إننا نحتاج كنقاد أن نكون قادرين على التغيير، والانتقال بسلاسة بين الوسائط المختلفة، وأن يكون لدينا أكثر من تحليل وسلاسة فى التناول النقدى وهو ما يخلق شريحة جديدة من القراء، لافتا إلى أنه من الضروري أن يكون الناقد واعيا لنوعية الأفلام التى تعرض، فالكتابة عن الأفلام التجارية مثلا تحتاج لإيقاع أسرع وطريقة أبسط فى عرض الرؤية التحليلية الفنية للعمل.

من جانبه، قال الناقد التونسى كمال بن وناس، إنه علينا النظر إلى المستقبل وألا نظل نتساءل: “ماذا نفعل؟ وماذا نقدم؟ لأن ذلك يؤخرنا”، موضحا أن مكانة الصحفى والناقد الكلاسيكي اندثرت، وأصبح هناك وسائل مغايرة للنقد الصحفى، مشيرا إلى أنه علينا النظر إلى الماضى وبحث تاريخ النقد، خاصة على المستوى الاجتماعي والايدلوجى حتى نفهم حاضرنا، ومعرفة السياقات التاريخية لكل عمل.

وفى نهاية الندوة، أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، استمرار المناقشات فى هذا المحور إلى العام القادم، وزيادة عدد الجلسات فى هذا الشأن.

الأقصر وسائل التواصل الإجتماعي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مهرجان الأقصر art entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

كيروش يضم 9 محترفين لـ منتخب مصر أمام السنغال.. اعرف الأسماء

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

رئيس الوزراء: الأزمة الأوكرانية الروسية انعكست اقتصاديا على العالم كله

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

ترشيحاتنا

رشدوا الاستهلاك.. الحكومة: غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف العالمية.. فيديو

وفد من Discovery Education يتعرف على تجربة تطوير التعليم في مدارس القاهرة

خالد عناني: تحملنا نفقات 17 ألف سائح منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية

التعليم : آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 30 مايو

رئيس الوزراء : غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف العالمية

مدبولي : الدولة المصرية قادرة على اجتياز أزمة غلاء الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبد المعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ