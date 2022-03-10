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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة القاهرة تسلم التابلت لطلاب المستوى الثالث.. اليوم

صدى البلد

أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، على طلاب المستوى الثالث  المتقدمين لاستلام التابلت المعلنه اسمائهم فى الكشوف السابقة ، التوجه إلى ادارة رعاية الشباب لاستكمال إجراءات الاستلام وتسليم ٢ صورة كارنية و الرقم القومى .

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على الجانب الاخر ، كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المشاركين من الجامعة في احتفال مصر بيوم الشهيد ، الذي يًمثل مناسبة قومية ويُعد رمزًا للاعتزاز والفخر بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ودفاعًا عن الوطن، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل كرامة الوطن ورفعته والنهوض به.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شاركت في فعاليات وقفة يوم الشهيد المصري، حيث شارك أبناء الجامعة ومنتسبوها من اتحاد طلاب الجامعة، والهيئة المعاونة، والمهندسين والفنيين، والعمال، من خلال وقفة إجلال وعرفان لشهداء الوطن وتضحيتهم من داخل الحرم الجامعي.

 

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