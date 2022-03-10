خارطة طريق لدعم تصنيع المحركات في مصر.. ورشة عمل بالتعاون مع اليونيدو

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ورشة عمل ناقشت خارطة طريق دعم التصنيع المحلي للمحركات وتطوير خارطة طريق لإعادة لف المحركات.

شهدت ورشة العمل حضور عدد من رجال الصناعة في مجال توريد المحركات والشركات الهندسية المتخصصة في صناعة لف المحركات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الفاعلة في المجتمع الصناعي المصري من هيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية وكذلك هيئة المواصفات والجودة والمجلس الوطني للإعتماد.

وقامت شركة "كيمونكس مصر" المتخصصة في تقديم الإستشارات ودراسات السوق في القطاعات الصناعية المختلفة بعمل عرض تقديمي لسوق لف المحركات المصري وتقدير لحجمه، مع تحليل الوضع الراهن للقطاع في السوق المصري بالإضافة إلى استعراض المعوقات والفرص المتاحة لنمو القطاع وتقييم المكاسب والخسائر الإستثمارية المحتملة.

كما تم مناقشة وضع خارطة طريق وتقديم الإجراءات المحفزة للقطاع بما يضمن الحصول على أفضل الممارسات في صناعة لف المحركات بالسوق المصري. كما تم توضيح الدورالرئيسي لمركز تحديث الصناعة في التواصل مع العديد من ورش لف المحركات لتحديد المعوقات التي تواجههم وآليات حلها للعمل على دعمهم وتطوير أعمالهم وفتح أسواق جديدة وذلك من خلال فروع المركز في مختلف المناطق والمحافظات.

كما قامت شركة "كيمونكس مصر" باستعراض خارطة الطريق والسياسات المقترحة على هامش المشروع والتي تشمل دورات عمل لبناء القدرات والمعرفة الفنية للموردين والمصنعين، بالإضافة إلى تحديد سياسات تحسين ومراقبة جودة السوق، الدعم المالي والتوسع في السوق وفرص الأعمال.

في ختام ورشة العمل تمت مناقشة عامة لإستعراض أراء المصنعين والموردين عن أهم التدخلات التي من شانها دعم التصنيع المحلي، وخارطة الطريق المقترحة.