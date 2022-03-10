تزايد عدد المشاركين في كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة ليصل إلى 40 دولة

خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس

تزايد عدد الدول المشاركة في كأس العالم للخماسي الحديث المقرر إقامته خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقد وصل عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 40 دولة وهي: أفغانستان، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكوت ديفوار، والتشيك، وفرنسا، وجامبيا، وجورجيا، والمانيا، وبريطانيا، وجواتيمالا، والمجر، والهند، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكازاخستان، وكيرجستان، والكويت، وليتوانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وموريشيوس، وبولندا، والسعودية، والسنغال، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وأسبانيا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والإمارات، وأمريكا، وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويغيب عن منافسات البطولة وروسيا وبيلاروسيا، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويبدأ توافد الدول المشاركة على مصر ابتداء من يوم 13 مارس الجاري لخوض معسكر تدريبي مشترك قبل انطلاق البطولة، ويضم المعسكر منتخبات الهند وجنوب أفريقيا وجواتيمالا وأوغندا واليابان والمكسيك بالإضافة إلى مصر.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الثلاثاء 22 مارس بتصفيات السيدات، فيما تقام تصفيات الرجال يوم 23 مارس، ويقام نصف نهائي السيدات يوم 24 مارس فيما يقام نصف نهائي الرجال يوم 25 مارس، ويشهد يوم السبت 26 مارس نهائي السيدات يليه مباشرةً نهائي الرجال، وتختتم البطولة يوم الأحد 27 مارس بالتتابع المختلط.

وتعتبر بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أولى بطولات كأس العالم التي تقام بنظام المنافسات الجديد التي شهدت تغيرًا كبيرًا حيث أصبحت منافسات الرياضات الخمسة تنتهي في 90 دقيقة فقط بنظام إقصائي، كما أن النهائي أصبح يضم 18 لاعبا بدلًا من 36 لاعبا في النظام القديم، وتم إضافة نصف نهائي يضم أفضل 36 لاعبا يتأهلون من التصفيات، فزادت البطولة يوماً إضافياً، ومنافسات السلاح التي تقام أول يوم تستمر نتيجتها مع اللاعبين حتى النهائي.

وتفتتح مصر سلسلة بطولات كأس العالم لهذا الموسم الذي يشمل 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى نهائي كأس العالم، سيلي بطولة القاهرة كأس العالم ببودابست (المجر) المقرر إقامته 26 إبريل، ثم يليه كأس العالم بالمجر خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو، يليه كأس العالم بتركيا خلال الفترة من 7 إلى 12 يونيو، ثم نهائي كأس العالم المقرر إقامته خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو بتركيا.