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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

وفاة الأمريكي ديفيد بينيت صاحب أول عملية زراعة قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه "فيديو"

الأمريكي ديفيد بينيت
الأمريكي ديفيد بينيت

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب منشورًا علي صفحته الشخصية بـ فيسبوك بـ خبر عن وفاة مستر ديفيد بينيت صاحب أول قلب خنزير. 

عملية زراعة قلب خنزير 

وكتب جمال شعبان في منشوره “وفاة مستر بينيت صاحب أول قلب خنزير معدل وراثيا بعد شهرين من عملية زراعة القلب وذلك دون أسباب معلومة". 

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وتابع أن الباحثين لم يذكروا سببًا معينًا أنا أعتقد وإن كان التعديل الوراثي تغلب على الطرد العضوي Tissue rejection، إلا أن التوافق المعنوي والروحي بين قلب الخنزير وروح الإنسان لم يتحقق Spiritual and moral rejection. 

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وللمزيد حول عمليات زراعة أعضاء حيوانية وتفاصيل وفاة الأمريكي ديفيد بينيت صاحب أول عملية زراعة قلب خنزير شاهد الفيديوجراف التالي: 

قلب خنزير عملية زراعة قلب خنزير ديفيد بينيت عمليات زراعة أعضاء حيوانية الخنزير

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وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

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