مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

استعدادًا لـ مباراة مصر والسنغال قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، اختيار 6 لاعبين محترفين فقط في تشكيل مصر والسنغال في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022.

مباراة مصر والسنغال

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أرسل استدعاءات لعشرة لاعبين محترفين من أجل الانضمام إلى معسكر الفراعنة الكبار قبل مباراة مصر والسنغال في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويخوض منتخب مصر الوطنى مباراتي مصر ضد السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وللمزيد حول تشكيل مصر والسنغال في المباراة القادمة شاهد الفيديوجراف التالي: