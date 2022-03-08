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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

سميحة أيوب
سميحة أيوب

الفنانة سميحة أيوب صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما المصرية، واجهت في حياتها الكثير من الصعوبات، والتحديات على المستوى الشخصي والعملي، لتتمكن من إثبات نفسها أمام الجميع، خاصة وأنها أصبحت أما في سن صغير.

أسرار الفنانة سميحة أيوب

 

طفلة ابنة الـ 16 عام، تركت عالم الطفولة واللهو، لتصبح أما لطفلة وهي في سن السادسة عشر من عمرها، لكنها لم تستسلم لصعوبات الحياه، لتخترق الوسط الفني وتصبح صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما المصرية رغم معارضة أهلها طريقها في الفن.

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زيجات سميحة أيوب

 

 واجهت سميحة أيوب ابنه الـ 15 عاما خوفها من أهلها الذي عارضوا دخولها مجال الفن، لدرجة أنها غيرت اسمها الفني مرتين، حتى لا يعرف أهلها بالأمر، إلى أن أثبتت ذاتها ووجدت أن العمل الفني الذي تقدمه جيد وليس هناك ضرورة لإخفاء اسمها.

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وللمزيد حول زيجات سميحة أيوب وأسرار  الفنانة سميحة أيوب شاهد الفيديوجراف التالي: 

سميحة أيوب زيجات سميحة أيوب أسرار الفنانة سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب سميحة

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