صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

اكتشافات الآثار المصرية مؤخرًا والعثور على أضخم مقبرة فرعونية في سقارة دليل على أن مصر القديمة مازالت تقدم المزيد من اللمحات عن ماضيها بعد أكثر من 100 سنة من بدء أعمال التنقيب عن الآثار والكنوز والمقابر الأثرية.

أضخم مقبرة فرعونية

مع كل اكتشاف جديد لـ الآثار المصرية يتم الوصول إليه تزداد قيمة الحضارة المصرية القديمة في أعين الغرب، ويحتفون بهذه الاكتشافات، من خلال توثيقها، فعلى سبيل المثال بثت قناة سميثسونيان فيلمها الوثائقي "صائدو القبور" لتوثق اكتشافات الآثار المصرية وتعرض أسرارًا من حياة الفراعنة.

علماء الآثار المصرية اكتشفوا مجموعة من التماثيل والآثار الأخرى في 2020، حيث تم العثور على "كنوز ثمينة" يعتقد أن العديد منها يعود إلى 2500 سنة، بين المقابر وأثبتت أن تلك المدفونين هناك كانت "قطعًا أعلى من المتوسط" للمصريين في ذلك الوقت.

وللمزيد حول تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية واكتشافات الآثار المصرية في سقارة وغيرها شاهد الفيديوجراف التالي: