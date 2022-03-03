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إلهام أبو الفتح
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والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

الفنان حازم إيهاب
الفنان حازم إيهاب

أعلن الفنان حازم إيهاب، وفاة مولوده: يونس؛ بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية.

يونس حازم إيهاب

وكتب حازم ايهاب عبر حسابه بموقع انستجرام: “ انا لله وانا إليه راجعون.. يونس ابنى في ذمة الله”. 

نشر الفنان حازم إيهاب، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يكشف فيه عن إجراء ابنه الرضيع عملية جديدة في القلب. 

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وقال حازم إيهاب: “يونس داخل عملية تانية النهاردة بالليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة”. 

وتلقى حازم إيهاب عديد من التعليقات التي تدعو لابنه بالشفاء العاجل حيث علق الفنان هشام ماجد قائلا: “ربنا يحفظه ويقومه بالسلامة. 

كما علق المخرج هاني خليفة، على تعليق حازم إيهاب قائلا: “ربنا يشفيه ويعافيه ويحفظه ان شاء الله يقوم بالسلامة” ورباب ناجى إحدى أعضاء فرقة أيامنا الحلوة علقت: “ربنا يقومه بالسلامة ويطمنكم عليه يارب”. 

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 حازم إيهاب 

وكان أعلن الفنان حازم إيهاب إنجاب زوجته منة داغر مولودهما الأول، الذي أطلق عليه اسم يونس، وذلك بتاريخ 18 فبراير الجاري، لكن فرحته لم تكتمل.

وكشف حازم إيهاب عن الحالة الصحية لنجله في منشور لها على موقع فيسبوك قائلا: “الحمدلله ربنا رزقنا ب “يونس حازم ايهاب” يوم 18- 2- 2022، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات”.

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واستطرد حازم إيهاب: “ هو حاليًا في الرعاية المركزة والله اعلم هيقدر يخرج امتى.. أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة.. ومتأسف جدًا لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله”.

وللمزيد حول سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب شاهد الفيديوجراف التالي: 

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