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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في زيارة مفاجئة.. مدير تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة في الحمام للتحقيق

زياره مفاجئه لمدارس
زياره مفاجئه لمدارس الحمام

أحال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، مدير مدرسة أولاد  مسعود بمدينة الحمام للتحقيق لوجود مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية، مما يشكل خطورة على تلاميذ المدرسة.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمدرستي أولاد مسعود للتعليم الأساسي ونور العلم الابتدائية في مدينة الحمام.


وتفقد وكيل الوزارة، الفصول الدراسية والحجرات التعليمية والمكتبة ومعامل العلوم والحاسب الآلي بالمدرستين، متابعا شرح المعلمين للمواد الدراسية والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج.

 

وتابع شحاته، المستوي اللغوي لطلاب الصفوف الثلاث الأولي في القراءة والكتابة بمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، موجهاً مسئولي أولاد مسعود ونور العلم بتنظيم أنشطة اثرائية علي مدار الفصل الدراسي الثاني لتحسين مستوي الطلاب في المواد الدراسية.

 

كما تابع مستوي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية، موجهاً بتنفيذ السبل التربوية الخاصة بتحقيق التفاعل اللازم بين الطلاب والمعلمين خلال الشرح مع المتابعة المستمرة من إدارتي المدرستين.

 

وخلال تواجده بمدرسة نور العلم وسط مدينة الحمام، تلقي وكيل الوزارة شكوي من أحد أولياء الأمور ووجه فوراً بحلها في إطار تربوي قويم مع الالتزام بالضوابط المنظمة.

 

وأكد على مواصلته القيام بجولات ميدانية مفاجئة وموسعة بكل الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بكل مدارس المحافظة، مؤكداً أن تعليم مطروح حريص علي توفير  البيئة المناسبة وتوافر المناخ التربوي السليم وتقديم أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب  لتحقيق منتج تعليمي متميز تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتحقيق انضباط العملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية.

زياره مفاجئه لمدارس الحمام 
زياره مفاجئه لمدارس الحمام 
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