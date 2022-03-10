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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري- الطاجيكي..

الاستثمار: حريصون على اتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ وتحسين بيئة الأعمال لكافة المستثمرين

صدى البلد

خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري- الطاجيكي، الذى عُقد، اليوم، برئاسة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، ألقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة رحب فى مستهلها بالرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق لسيادته، معرباً عن سعادته بعقد هذا المنتدى المهم، بمشاركة عدد كبير من مستثمري البلدين، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وأكد عبد الوهاب أن منتدى الأعمال المصري الطاجيكي يأتي عقده في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من طفرةِ خلال السنوات الماضية، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالصناعات النسيجية، والدوائية، والإنشاءات، والزراعة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى حرص الحكومة المصرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لكافة المستثمرين، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات صُدور قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتفعيل مَنح الحوافز الخاصة لأنشطة الاستثمار في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية، والزراعة، والنقل، وكذا قيام الهيئة بإطلاق النُسخة الثالثة لخريطة مصر الاستثمارية، والتي تُتيح أكثر من 2500 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا إلى جانب تحقيق الانتشار الجغرافي لمراكز خدمات المستثمرين وتجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية، وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات وإتاحة تقديمها اليكترونياً، وبناء قدرات العاملين بها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمستثمرين.  

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب استمرار العمل على تشجيع ودعم التعاون المشترك بين المستثمرين المصريين مع نظرائهم من طاجيكستان، لبناء شراكات جادة تعود بالنفع على البلدين الصديقين، وتفتح المجال أمام تنفيذ استثمارات جديدة تُساهم في توفير المزيد من فرص العمل، والاستفادة من إمكانيات الجانبين، والبناء على ما تتمتع به مصر وطاجيكستان من فرص واعدة.

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