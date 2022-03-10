بعد الفوز على طامية .. أسوان يسافر للقاهرة اليوم استعدادا للبنك الأهلي في كأس مصر

يغادر فريق أسوان مساء اليوم إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق البنك الاهلي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر .

ويواجه فريق أسوان منافسه البنك الأهلي مساء الأحد الموافق 13-3 في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب بتروسبورت .

وكان فريق أسوان قد حقق الفوز علي منافسه مركز شباب طامية اليوم بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة ال22 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وقرر اتحاد الكرة تغيير موعد مباراة فريق أسوان أمام منافسه بني سويف لتقام يوم الجمعة 18-3 بدلا من الاربعاء 23-3 لمشاركة زهرة الجنوب في بطولة كأس مصر.