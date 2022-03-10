جامعة الزقازيق تنجح في تسجيل معامل المستشفيات لدى الهيئة العامة للاعتماد

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه فى خطوة هى الأهم نحو اعتماد مستشفيات جامعة الزقازيق لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من الجهات رفيعة المستوى التى تعطى شهادات الاعتماد للمنشآت الصحية فى مصر، تم تسجيل المعمل الرئيسى بمستشفى الجراحة الجديد كأول معمل جامعى ينجح فى تطبيق مواصفات الجودة والاعتماد.

وأضاف أنه يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير المستشفيات الجامعية ووصولها إلى مستوى الريادة الصحية، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية للمساهمة في دعم المنظومة الطبية على مستوى الدولة المصرية.

وأشار "شعلان" إلي أن الجامعة تضع سياسة الاعتماد والجودة لكل منشآتها كأولوية أولى فى طريق تطوير الأداء ومواكبة المتطلبات الحديثة، كما وجه الشكر للدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور عثمان شعلان حرص جامعة الزقازيق على تقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة للمستفيدين، من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة المعتمدة على الممارسات الطبية ذات الكفاءة العالية، وإيجاد ثقافة التميز في الأداء بمختلف الجوانب الطبية والتمريضية والإدارية والفنية والخدمية، للوصول بالجامعة إلى مستوى الصرح التعليمي والطبي القادر على تحقيق رسالته في المجتمع.

كان فريق العمل بقيادة الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتورة أمل زيدان رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومدير المعامل والدكتور وائل صبرى نصير المشرف العام للشؤون العلاجية والدكتورة دينا عاطف مدير الجودة بالمعامل، ومحمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وفريق متكامل متميز من الإدارة الهندسية والفنيين والتمريض والعاملين بالمعامل.

جدير بالذكر أن فريق العمل قد نسج خطة منظمة نحو تطبيق المعايير والمواصفات المطلوبة والذى يعود بالنفع إلى دقة الخدمات المعملية المقدمه للمرضى واستعدادا لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل.