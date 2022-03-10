محافظ الشرقية: تقديم موعد فتح معارض «أهلا رمضان» لتبدأ 15 مارس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المنافذ التموينية ستوفر جميع السلع الغذائية بأسعارها المتفق عليها وبكميات كبيرة، إضافة إلى الرقابة المستمرة على المخابز للتأكد من توفر الخبز بجودة عالية تليق بالمواطن المصري، وعدم تسريب أي دقيق أو مكونات الخبز في السوق السوداء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" تقرر تقديم موعد فتح معارض «أهلا رمضان» لتبدأ يوم 15 مارس الجاري، لافتا إلى أن القرار اُتخذ خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويُجرى حاليا تجهيز أماكن المعارض أمام المصنعين والتجار.

وأوضح:"معرض «أهلا رمضان» ينطلق بالتنسيق مع الغرف التجارية ووزارة التموين، في العديد من المدن والمراكز لتوفير السلع بأسعارها الحقيقة دون استغلال، مؤكدا توافر السلع الغذائية الاستراتيجية بوفرة بما يكفى حاجة المواطنين.



ولفت إلي أن أجهزة المحافظة تراقب الأسواق بشكل يومي لضبط أي مخالفات في التسعير، أو ممارسات احتكارية، أو محاولة تخزين، أو حجب السلع الغذائية عن الأسواق، لافتا إلى ضبط بعض التجار في حالات تخزين الأرز والدقيق، وطرح بضائعهم في الأسواق بالسعر الحقيقي.