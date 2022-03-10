أسباب ارتفاع ضغط الدم والمعدلات التي تشير بالخطر

ارتفاع ضغط الدم يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في أنحاء الجسم.

هذه مشكلة خطيرة دائمًا وإذا تجاهلت ذلك فقد تصاب بنوبة قلبية وسكتة دماغية وفشل كلوي وفشل القلب ومشاكل في البصر والخرف الوعائي.

يرتبط حوالي 50 بالمائة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية بارتفاع ضغط الدم ، وغالبًا ما يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم بسهولة.

اسباب ارتفاع ضغط الدم



عدم القيام بالتمارين الرياضية الكافية ، وتناول نظام غذائي دسم وغير صحي عادة ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان يكون سببها دواء أو حالة موجودة او وراثة



وقد يتسبب في ضيق الشرايين والتي تجعل من السهل على المواد الدهنية أن تسدها وهذا ما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

معدلات ضغط الدم المرتفع



يجب أن يكون ضغط دمك أقل من 140/90 مم زئبق ، وأن يكون ارتفاع ضغط الدم المحتمل إما بين 140 و 180 مم زئبق (انقباضي) أو بين 90 و 110 مم زئبق (انبساطي).

فان ارتفاع ضغط الدم المرتفع الشديد أعلى من 180 ملم زئبقي (انقباضي) أو 110 ملم زئبقي .

إذا أصبح ضغط الدم لديك مرتفعًا جدًا ، فقد تواجه أزمة ارتفاع ضغط الدم.

و التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

يصل ضغط الدم المرتفع للغاية إلى 180 مم زئبق أو أعلى ، أو يبلغ ضغط الدم الانبساطي 120 مم زئبق أو أعلى.

عندما يحدث هذا ، تصبح الأوعية الدموية ملتهبة وقد تتسرب السوائل أو الدم ، مما يجعل القلب غير قادر على ضخ الدم بالفعالية التي يحتاجها.